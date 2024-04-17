Evine su faturası gelenler dikkat! O tarihten sonra faturalar yüzde 25 düşecek

Bursa'da yönetim değişikliği dün itibariyle resmen başlamış oldu. 31 Mart'taki Yerel Seçimlerde, AKP'li mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a karşı 860 bin 490 oy ve %47.62'lik bir oranla zafer kazanan CHP adayı Mustafa Özbey, şehrin yeni başkanı olarak görevine başladı. Görev belgesini teslim alıp makamına oturan Özbey, dün gerçekleşen Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısını yönetti. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında, başkan yardımcılıkları, komite üyelikleri ve uzmanlık komisyonları seçimleri için oylama gerçekleştirildi.





Gizem Örnek'in Duvar'daki haberine istinaden, Belediye Başkanı Bozbey'in meclis toplantısında gündeme getirdiği, şehirdeki su fiyatlarında yüzde 25 oranında indirim yapılması ve iş yerlerinin tabelalarındaki yabancı dil ibarelerinin Türkçeleştirilmesi teklifleri, meclis üyelerinin oy birliği ile onayını aldı. Belirlenen bu yeni su tarifesi indirimi, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

