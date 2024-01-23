Evinizin anahtarını şimdi alın altı ay sonra ödemeye başlayın! Emlak Konut yeni projesini duyurdu

Emlak Konut güvencesiyle her yıl yüzlerce vatandaş ev sahibi olmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve kapsamlı ödeme seçenekleri ile bir çok vatandaşın yüzlerini güldüren Emlak Konut, yeni bir projeye imza atarak İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenlerin yüzlerini güldüreceğini duyurdu. Majör Gölyaka projesi ile Avcılar’da planlı kentleşen Gölyaka bölgesinde 432 konut ve 56 dükkanın inşasına başlanıldığını açıkladı. Bu projesi kapsamında vatandaşlar uygun fiyatlarla konut sahibi olabilecek. Altı ay ödemesiz dönem ile konut sahibi olacak vatandaşlara 60 ay vade seçeneğini de bekliyor. İşte Emlak Konut'un Majör Gölyaka projesinde lansmana özel fırsatlar....

LANSMANA ÖZEL 60 AY VADE SEÇENEĞI SİZLERİ BEKLİYOR

Emlak Konut yine İstanbul’da ki vatandaşların yüzlerini güldürecek bir projeye imza atarak, Majör Gölyaka projesini geçtiğimiz günlerde duyurdu. 122 metre karelik parkın yanı başında konumlanan bu proje kapsamında yatay mimariye sahip evler inşa edilecek. Spor ve sosyal alanlarına sahip Majör Gölyaka projesi ile 1 + 1 dairelerden 4 + 1 bahçeli ve teraslı dairelere kadar bir çok konut tipi yer alıyor. Dairelerin büyüklüğü ise 56 metre² ile 219 metre² arasında değişim gösteriyor. 1 + 1 ve 2 + 1 daireler için birer araç, 3 + 1 ve 4 + 1 daireler için ise ikişer araç otopark alanı sunulacak. Majör Gölyaka ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 60 ay vade seçeneği sunuluyor. Lansmana özel olarak sunulan bu fiyattan faydalanmak için ise vatandaşların ellerini çabuk tutması şart!





%10 PEŞİNATI ÖDEYEN ALTI AY ÖDEMESİZ DÖNEM GEÇİRECEK

Emlak Konut ve Majör Gölyaka işbirliği ile imza atılmış bu proje kapsamında %10 konut peşinatını ödeyen vatandaşlar altı ay ödemesiz döneme geçmiş olacaklar. 423 konut ve 56 dükkanın yer aldığı bu geniş alan kapsamında yürüyüş yolları, fitness salonu, kapalı havuzu sauna odası, pilates odası, hamam gibi bir çok sosyal alan sizleri bekliyor. Sizler de hemen yeni yılda Majör Gölyaka projesi ile Avcılar’da ev sahibi olabilirsiniz!