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EY Türkiye'nin Şirket Ortağı Sayısı 82'ye Çıktı

EY Türkiye, yeni atamalarla birlikte şirket ortakları sayısını 82'ye yükseltti ve büyümeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:21
EY Türkiye'nin Şirket Ortağı Sayısı 82'ye Çıktı

EY Türkiye’nin Yeni Şirket Ortakları

Ernst & Young (EY) Türkiye, 2024 yılı itibarıyla şirket ortaklarının sayısını 82'ye çıkararak yönetim kadrosunu güçlendirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu yıl içerisinde üç yeni atama gerçekleştirilirken, dokuz yönetici terfi aldı.

Yeni Katılan ve Terfi Eden Ortaklar

Temmuz 2024 itibarıyla EY Türkiye'nin Danışmanlık Hizmetleri bölümüne Kerem Kaçar; Denetim Hizmetleri bölümüne Aykut Üşenti, Murat Çideli, Özge Pala, Selvi Hardal, Tolga Özdemir ve Volkan Ünlüyalvaç; Vergi Hizmetleri bölümüne ise Bahri Arı ve Can Sözer terfi ederek şirket ortağı olarak atandı. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde Danışmanlık Hizmetleri bölümüne Ersin Yıldırım, EY Parthenon Strateji Hizmetleri bölümüne Cem Çamlı ve Yusuf Bulut katılacak.

Metin Canoğulları'nın Değerlendirmesi

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, bu yeni ortaklarla birlikte büyümekten mutluluk duyduklarını belirtti. Canoğulları, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürdürülebilir çözümlerle karşılamak ve daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak adına Türkiye'de 82 şirket ortağımız ve 2 bini aşkın profesyonelden oluşan ekiplerimizle iş dünyasına destek olmayı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küresel Hizmet Ağı

EY, 150’den fazla ülkede 395 binden fazla çalışanıyla global ölçekte kapsamlı iş çözümleri sunmaya devam ediyor.

Ernst & Young'ın (EY) Türkiye'nin liderlik ekibine atanan ve yeni katılan şirket ortaklarıyla...

Ernst & Young'ın (EY) Türkiye'nin liderlik ekibine atanan ve yeni katılan şirket ortaklarıyla birlikte toplam şirket ortağı sayısı 82'ye yükseldi.

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