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Eylül Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Eylül ayı dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ihracatında imalat sanayi payı %94,5, ithalatta ara mallarının payı %67,7 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:33
Eylül Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Eylül 2023 Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan eylül ayı dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Verilere göre, eylülde imalat sanayisinin ihracattaki payı %94,5, ithalatta ise ara mallarının payı %67,7 olarak tespit edildi.

İhracat Sektör Dağılımı

Eylül ayı itibarıyla, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta en yüksek pay imalat sanayisine ait olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün %3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün ise %1,6 payı olduğu belirlendi.

Ocak-Eylül Dönemi Verileri

Ocak-eylül döneminde, imalat sanayisinin ihracattaki payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık %3,5, madencilik ise %1,7 olarak kaydedildi.

İthalat Ürün Dağılımı

Geniş ekonomik gruplar açısından eylülde, ithalatta ara mallarının payı %67,7, sermaye mallarının payı %16,1, tüketim mallarının payı ise %15,6 olarak belirlendi. Ocak-eylül döneminde ise ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının %14,9 ve tüketim mallarının %15,4 oldu.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

Eylülde, ülkeler bazında ihracatta ilk sırayı Almanya alarak 1 milyar 680 milyon dolarla öne çıktı. Bunu 1 milyar 400 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 263 milyon dolarla ABD, 1 milyar 133 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 48 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ise eylülde Çin 3 milyar 737 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Ardından 3 milyar 304 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 521 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 412 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 392 milyon dolarla ABD geldi.

Teknoloji Yoğunluğuna Göre İstatistikler

Eylülde, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 olarak belirlendi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ışığında, ihracat %1,2, ithalat ise %1 artış gösterdi.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre %1,9 azalarak 19 milyar 989 milyon dolara gerilerken, ithalat %1,4 azalışla 25 milyar 348 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı ise %0,3 artarak 5 milyar 358 milyon dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde geçen yıla göre ihracat %2,1 artarak 173 milyar 417 milyon dolara, ithalat ise %8,5 azalarak 234 milyar 822 milyon dolara ulaştı. Böylece dış ticaret açığı %29,3 azalarak 61 milyar 404 milyon dolara geriledi.

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