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Eylül Ayında ABD İkinci El Konut Satışları Düştü

ABD'de eylül ayında ikinci el konut satışları gerilerken, medyan konut fiyatı 404 bin 500 dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:59
Eylül Ayında ABD İkinci El Konut Satışları Düştü

ABD'de İkinci El Konut Satışları Eylül'de Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde eylül ayında ikinci el konut satışları, aylık bazda %1 oranında azaldı. Medyan konut fiyatı ise 404 bin 500 dolara yükseldi.

Satış Verileri ve Beklentiler

Ulusal Emlakçılar Birliği, eylül ayına ilişkin verileri açıkladı. Elde edilen verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış ikinci el konut satış sayısı eylülde 3,84 milyon olarak kaydedildi. Piyasa analistleri, bu rakamın 3,88 milyon seviyesinde olmasını bekliyordu.

Ağustos ayında ise bu sayı %2 düşerek 3,88 milyon adede gerilemişti. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında bu satışların %3,5 azaldığı görülüyor.

Medyan Konut Fiyatları Yükseliyor

ABD'de ikinci el konut piyasasında medyan fiyat, yıllık bazda %3 artarak 404 bin 500 dolara ulaştı. Böylece, medyan konut fiyatı üst üste 15 ay boyunca yıllık bazda artış göstermiş oldu.

İşsizlik ve Ekonomik Faktörler

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında artış sağlayan faktörler arasında daha fazla envanter, bir yıl öncesine göre düşen mortgage oranları ve istihdam artışına dikkat çekti. Ancak Yun, "Bazı tüketiciler, yaklaşan seçim öncesi büyük bir harcama yapmaktan çekiniyor olabilir" sözleriyle ekonomik belirsizliklere de işaret etti.

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