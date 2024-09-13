Eylülde Amerika'da Tüketici Güveni Artış Gösterdi

Amerika'da Eylül Ayında Tüketici Güveni Yükseldi

Tüketici güveni endeksi, Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, eylül ayında 1,1 puan artarak 69 değerine ulaştı. Bu artış, Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Tüketici güven endeksi, ağustosta 67,9 seviyesindeyken, eylül ayında 69'a yükselmesi piyasalardaki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu dönemde endeksin 68,3 seviyesine yükseleceğini öngörmüştü.

Ekonomik Koşullar ve Enflasyon Beklentileri

Eylül ayında mevcut ekonomik koşullar endeksi 1,6 puan artışla 62,9 seviyesine yükselirken, tüketici beklentileri endeksi de 0,9 puan artarak 73 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise %2,7 ile yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Seçim Belirsizliği

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin bu seviyelere ulaşmasının olumlu bir işaret olduğunu ancak yaklaşan seçimlerin belirsizlik yarattığını vurguladı. Hsu, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların bir Harris zaferi beklediğini ifade etti ve bu değerlendirmelerin seçim tartışmalarından önce yapıldığını belirtti.