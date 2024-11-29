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Eylülde Elektrik Üretiminde Yüzde 1.46 Düşüş

Türkiye'de eylülde lisanslı elektrik üretimi yüzde 1,46 azaldı. Doğal gaz santralleri en büyük paya sahip oldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:26
Eylülde Elektrik Üretiminde Yüzde 1.46 Düşüş

Türkiye'de Eylülde Elektrik Üretimi Düştü

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,46 azalarak 26 milyon 553 bin 769 megavatsaat seviyesine geriledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan eylül ayı "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri aldı.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Eylülde lisanslı elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • Yüzde 26,6 - İthal kömür santralleri
  • Yüzde 23,3 - Doğal gaz santralleri
  • Yüzde 17,9 - Hidroelektrik santralleri
  • Yüzde 13,8 - Linyit kömür santralleri
  • Yüzde 7,8 - Rüzgar santralleri

Bu kaynakların ardından jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi tesisleri geldi.

Tüketim Verileri

Elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 0,5 azalarak 24 milyon 564 bin 103 megavatsaat oldu. Bu tüketimin yüzde 38’i sanayi, yüzde 27,4’ü mesken aboneleri, yüzde 26,4’ü ise kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 6,1 olarak kaydedildi.

Tüketici Sayısı ve Kurulu Güçte Artış

Elektrikteki tüketici sayısı, eylülde geçen yıla göre yüzde 1,8 artarak 50 milyon 353 bin 895’e ulaştı. Mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 artış yaşandı. Ancak sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6 düşüş kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de yüzde 1 artışla 96 bin 548 megavata ulaştı. Bu kurulu gücün yüzde 25,4'ünü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,7'sini rüzgar santralleri, yüzde 10,8'ini ithal kömür santralleri oluşturdu. Kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluşmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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