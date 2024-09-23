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Eylülde Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

FHGE, eylülde 1 puan artarak 157,8 seviyesine ulaştı. Gelecek beklentiler güçleniyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:33
Eylülde Finansal Hizmetler Güven Endeksi Yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde Yükseliş

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Eylül ayı verilerine göre bir önceki aya kıyasla 1 puan artış göstererek 157,8 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu ayda finansal hizmetler sektörüne dair istatistikleri açıklayarak, güven endeksinin seyrini duyurdu.

Anket Sonuçları ve Trendler

FHGE, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kurumdan alınan ağırlıklandırılmış yanıtlarla hesaplandı. Yapılan anket sonuçlarına göre, eylülde gelinen noktada, son üç ayda iş durumunun ve hizmet talebinin azaldığı, fakat önümüzdeki üç ayda hizmet talebinin artacağı beklentisinin güçlendiği gözlemlendi.

İstihdam Durumu ve Beklentileri

İstihdamla ilgili değerlendirmelerde, son üç ayda istihdamda artış olduğu yönündeki düşünceler güçlenirken, gelecek ayda istihdam artışı beklentileri zayıfladı.

Sektörel Güven Endeksleri

2024 Eylül dönemi için NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" alanında, güven endeksi alt sektör bazında incelendiğinde; "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri Destekleyici Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 1,0, 0,5 ve 3,0 puanlık artışlar kaydedildi.

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