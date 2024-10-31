Eylülde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Eylülde Yükselişte
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylül ayında belirgin bir artış göstererek aylık bazda %1,14, yıllık bazda ise %56,85 oranında yükseliş kaydetti.
TÜİK'ten Açıklama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı eylül ayına dair H-ÜFE verilerini paylaştı. Yayınlanan verilere göre, H-ÜFE, bir önceki aya göre %1,14, geçen yılın aralık ayına kıyasla %48,91, bir yıl önceki eylüle göre %56,85 ve 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise yüzde %74,23'lük bir artış kaydetmiştir.
Hizmet Sektöründe Belirgin ArtışlarUlaştırma ve depolama hizmetleri %52,75, konaklama ve yiyecek hizmetleri %61,14, bilgi ve iletişim hizmetleri %62,38, gayrimenkul hizmetleri %55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %62,37 ve idari ve destek hizmetler %57,17 oranında artış gösterdi.
Aylık Değişim Verileri
Aylık değişimlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,79, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %4,03 oranında artış yaşarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,07, gayrimenkul hizmetleri %1,58 ve idari ve destek hizmetler %0,67 azalma gösterdi.