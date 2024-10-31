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Eylülde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Eylül'de Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, aylık %1,14, yıllık ise %56,85 artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:13
Eylülde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Eylülde Yükselişte

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylül ayında belirgin bir artış göstererek aylık bazda %1,14, yıllık bazda ise %56,85 oranında yükseliş kaydetti.

TÜİK'ten Açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı eylül ayına dair H-ÜFE verilerini paylaştı. Yayınlanan verilere göre, H-ÜFE, bir önceki aya göre %1,14, geçen yılın aralık ayına kıyasla %48,91, bir yıl önceki eylüle göre %56,85 ve 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise yüzde %74,23'lük bir artış kaydetmiştir.

Hizmet Sektöründe Belirgin Artışlar

Ulaştırma ve depolama hizmetleri %52,75, konaklama ve yiyecek hizmetleri %61,14, bilgi ve iletişim hizmetleri %62,38, gayrimenkul hizmetleri %55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %62,37 ve idari ve destek hizmetler %57,17 oranında artış gösterdi.

Aylık Değişim Verileri

Aylık değişimlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,79, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %4,03 oranında artış yaşarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,07, gayrimenkul hizmetleri %1,58 ve idari ve destek hizmetler %0,67 azalma gösterdi.

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