EYT’lilere özel 36 ay vadeli kredi için o banka gaza bastı! Herkes koştur koştur pazartesi bankaya gidecek

Ziraat Bankası zaman zaman sunmuş olduğu kredilerle bir çok vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu sefer sunmuş olduğu bireysel kredi kapsamında EYT’li vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanyaya imza attı. EYT krediniz Ziraat’te kampanyası ile SGK pirim borcunu ödemek için kredi ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası’na koşacak. 36 ay vade seçeneği ile 50 Bin TL’ye kadar krediniz Ziraat Bankası ile hazır olacak. İşte banka tarafından paylaşılmış olan yalnızca EYT’lilere özel EYT kredisinin detayları…

36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ SİZİ BEKLİYOR



SGK prim borcunu ödemekte zorluk çeken emekli vatandaşlara müjdeli haber Ziraat Bankası’ndan duyuruldu. Prim borcunu ödemek için özel olarak bir kampanya başlatan banka, üstelik vatandaşlara 36 aya kadar vade seçeneği ile de rahatlık sağlıyor. Vatandaşlar çektikleri kredi miktarına göre kendi ödeme planlarını bankaya müracaat ederek planlayabilirler. Bankaya uğramadan müşteri hizmetlerine bağlanarak da, EYT kredisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız mümkün.





50.000 TL’YE KADAR KREDİ ÇEKERSENİZ 36 AYDA RAHATLIKLA ÖDEYECEKSİNİZ

Ziraat Bankası tarafından duyurulan bu kredi kapsamında vatandaşlar 50.000 TL’ye kadar kredi çekmeleri durumunda 36 ay vade seçeneklerine kadar sunulan fırsatlardan faydalanabilecekler. Ancak 50.001 TL ve üzeri olarak sunulacak olan kredi imkanlarından 36 ay vade seçeneği kullanılamayacak. Eğer uygun vade seçenekleri ile 50.000 TL’ye kadar kredi sahibi olmak istiyorsanız, muhakkak Ziraat Bankası şubelerine uğramalı, kredi detaylarını öğrenmelisiniz.