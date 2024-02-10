EYT’lilere özel 36 ay vadeli kredi için o banka gaza bastı! Herkes koştur koştur pazartesi bankaya gidecek

Ziraat Bankası EYT’lilere özel SGK prim borcunun silinmesi için kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Yalnızca EYT’li vatandaşlara özel olarak sunulan bu kredi doğrultusunda, emekli vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi kullanabilecekler.

EYT’lilere özel 36 ay vadeli kredi için o banka gaza bastı! Herkes koştur koştur pazartesi bankaya gidecek
Yayın Tarihi:

Ziraat Bankası zaman zaman sunmuş olduğu kredilerle bir çok vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu sefer sunmuş olduğu bireysel kredi kapsamında EYT’li vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanyaya imza attı. EYT krediniz Ziraat’te kampanyası ile SGK pirim borcunu ödemek için kredi ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası’na koşacak. 36 ay vade seçeneği ile 50 Bin TL’ye kadar krediniz Ziraat Bankası ile hazır olacak. İşte banka tarafından paylaşılmış olan yalnızca EYT’lilere özel EYT kredisinin detayları…

36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ SİZİ BEKLİYOR 

SGK prim borcunu ödemekte zorluk çeken emekli vatandaşlara müjdeli haber Ziraat Bankası’ndan duyuruldu. Prim borcunu ödemek için özel olarak bir kampanya başlatan banka, üstelik vatandaşlara 36 aya kadar vade seçeneği ile de rahatlık sağlıyor. Vatandaşlar çektikleri kredi miktarına göre kendi ödeme planlarını bankaya müracaat ederek planlayabilirler. Bankaya uğramadan müşteri hizmetlerine bağlanarak da, EYT kredisi hakkında detaylı bilgi sahibi olmanız mümkün.

Ziraat bankası eyt kredi

50.000 TL’YE KADAR KREDİ ÇEKERSENİZ 36 AYDA RAHATLIKLA ÖDEYECEKSİNİZ 

Ziraat Bankası tarafından duyurulan bu kredi kapsamında vatandaşlar 50.000 TL’ye kadar kredi çekmeleri durumunda 36 ay vade seçeneklerine kadar sunulan fırsatlardan faydalanabilecekler. Ancak 50.001 TL ve üzeri olarak sunulacak olan kredi imkanlarından 36 ay vade seçeneği kullanılamayacak. Eğer uygun vade seçenekleri ile 50.000 TL’ye kadar kredi sahibi olmak istiyorsanız, muhakkak Ziraat Bankası şubelerine uğramalı, kredi detaylarını öğrenmelisiniz.

Öne Çıkanlar
Bu kadar züccaciye ürününü daha önce bir arada görmediniz! A101 15 21 Şubat aktüel katalogu Bu kadar züccaciye ürününü daha önce bir arada görmediniz! A101 15 21 Şubat aktüel katalogu
Yalı Çapkını 58. bölümde neler olacak? Pelin mi yaşayacak yoksa bebeği mi Yalı Çapkını 58. bölümde neler olacak? Pelin mi yaşayacak yoksa bebeği mi
Akaryakıt zamları ulaşımı vurdu! O ilde toplu taşıma ücretlerine okkalı zam! Akaryakıt zamları ulaşımı vurdu! O ilde toplu taşıma ücretlerine okkalı zam!
Çok Okunanlar
Ankaralı emeklilere 5000 TL ikramiye! Tek seferlik değil, her ay tıkır tıkır ödenecek Ankaralı emeklilere 5000 TL ikramiye! Tek seferlik değil, her ay tıkır tıkır ödenecek Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu Herkes çatır çutur peş peşe ev alacak! O bankalardan 120 ay vadeli ev kredisi fırsatı duyuruldu Araba almanın şimdi tam sırası! Honda büyük kampanyayı duyurdu: Bu modeller kapış kapış satılıyor Araba almanın şimdi tam sırası! Honda büyük kampanyayı duyurdu: Bu modeller kapış kapış satılıyor 500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok 500.000 TL’ye araba sahibi olacaksınız! Bir kuruş daha fazlasını ödemenize gerek yok Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek