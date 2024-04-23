Fahiş fiyatlarla mücadele devam edecek: Yeni cezalar geliyor

Irak ziyaretinin tamamlayan Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, fahiş fiyatla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Enflasyon mücadele konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamuda tasarrufla, gereksiz harcamalar sona erecek. Buna göre bütçeler revize edilecek. Tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Enflasyonu düşürmek için kararlı bir şekilde adımları atacağız” dedi.

“Ambalajların üzerine fiyat yazılabilir”

Fahiş fiyatlarla ilgili olarak ise Erdoğan, “Önceliğimiz vatandaşın refahı. Fahiş fiyatlarla mücadelede, caydırıcılığı yüksek yeni tedbirler alınacak. Bu tedbirler için bakanlıklar çalışma yapıyor. Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için ambalajların üzerine fiyatların yazılması konusu düşünülebilir. Bu konuda taviz veremeyiz. Fahiş fiyatı uygulayanlar, bedelini fazlasıyla ödeyecek” ifadelerini kullandı.