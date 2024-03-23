Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Faiz artırımları sonrasında mevduat faizleri de yükseldi! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası’nın yeri kararı ile birlikte faiz artırımına gitmesi sonrası, pek çok kişi mevduat faizinin ne kadar getirisi olduğunu araştırmaya başladı. Merkez Bankası faiz artırımı ile mevduat faiz oranlarında da artış gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:08
Faiz artırımları sonrasında mevduat faizleri de yükseldi! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi için yüzde 5’lik bir artış gerçekleştirmiş ve böylece politika faizini yüzde 50’ye çıkarmıştı. Bu açıklama sonrasında kredi faiz oranlarına ve mevduat faizi oranlarına da güncelleme geldi. Son gelişmelerle birlikte mevduat faizi yüzde 53.6’dan yüzde 55.6’ya çıkmış durumda. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 57’lere kadar çıkabiliyor. Faizler de yaşanan bu artış ile birlikte vatandaşlar, faiz getirilerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

100 bin TL’si olan bir kişi, mevduat faizi ile bu paradan ortalama 3 bin 800 TL ile 4 bin 500 TL arasında net kazanç sağlayabiliyor. Bu miktar, bankanın mevduat faizi oranına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor.

1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

1 milyon TL miktarındaki bir para için aylık elde edilebilecek olan net kazanç ise yaklaşık 40 bin ila 45 bin TL arasında değişebiliyor. Bu değişiklik bankaların uygulamış olduğu farklı faiz oranlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi

Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi

Duyduğunu anında unutan en unutkan burçlar! Ne deseniz akıllarında kalmıyor

Duyduğunu anında unutan en unutkan burçlar! Ne deseniz akıllarında kalmıyor

Başvuruyu kaçıran üzülecek! Kimlik kartına 14.000 TL acil destek ödemesi

Başvuruyu kaçıran üzülecek! Kimlik kartına 14.000 TL acil destek ödemesi

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
3
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
4
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
5
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
6
Yatırım yapmak isteyene Milli Emlak sürprizi! 3 ilde KDV'siz ucuz arsa satışı başladı
7
Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi

A101 çeyizleri ucuza dizdirecek! 5 parçalık set 379 TL'ye kadar düştü

Ziraat Bankası ATM'lerinden para çekenler dikkat! 12 gün içinde 7500 TL ödeme duyurusu geldi

Promosyon bekleyen emekliler dikkat! Bu detayı bilmeyen tek kuruş promosyon alamıyor

İstanbulkart kullanıcılarına geri iade! O tutarın yüzde 10- 20'si hesaplara geri gelecek

Gitmeden son jest işçiye! İşçi maaşları 31 bin lira oldu

Giysileri karbeyaz yapmanın formülü bundaymış! Kuru temizlemeden çıkmış gibi oluyor

Başvuruyu kaçıran üzülecek! Kimlik kartına 14.000 TL acil destek ödemesi

Belgesiz, masrafsız kredi kıyağı! O banka krediyi şimdi verip taksidi 90 gün sonra alıyor!

Ayda 1800 dolar maaş verilecek! Akın akın çalışacak personel aranıyor

Bu kampanya tüm borçları sıfırlar! 4 özel bankadan kaçmaz kredi fırsatı

Duyduğunu anında unutan en unutkan burçlar! Ne deseniz akıllarında kalmıyor