Faiz artırımları sonrasında mevduat faizleri de yükseldi! 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi için yüzde 5’lik bir artış gerçekleştirmiş ve böylece politika faizini yüzde 50’ye çıkarmıştı. Bu açıklama sonrasında kredi faiz oranlarına ve mevduat faizi oranlarına da güncelleme geldi. Son gelişmelerle birlikte mevduat faizi yüzde 53.6’dan yüzde 55.6’ya çıkmış durumda. Bazı özel bankalarda ise bu oran yüzde 57’lere kadar çıkabiliyor. Faizler de yaşanan bu artış ile birlikte vatandaşlar, faiz getirilerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

100 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

100 bin TL’si olan bir kişi, mevduat faizi ile bu paradan ortalama 3 bin 800 TL ile 4 bin 500 TL arasında net kazanç sağlayabiliyor. Bu miktar, bankanın mevduat faizi oranına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor.

1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

1 milyon TL miktarındaki bir para için aylık elde edilebilecek olan net kazanç ise yaklaşık 40 bin ila 45 bin TL arasında değişebiliyor. Bu değişiklik bankaların uygulamış olduğu farklı faiz oranlarına göre değişiklik gösterebiliyor.