Fark aranmadan tüm emeklilere 25.000 TL nakit! Cumhurbaşkanından emekliye büyük kıyak

Emeklilere yeni destek ödemesi! 25 bin TL ek ödemeler onaylandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 25 BİN TL EK ÖDEME

Emekli vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sık sık banka kampanyaları paylaşılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla 25 bin TL emekli kredisi ödemesi yapılacak. Ocak ayı zam döneminde emekli vatandaşlara yüzde 49.25 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında yapılacak ara zamları beklerken kamu bankaları yeni bir emekli kredisi kampanyası başladı.





Kamu bankaları emekli müşterilerine 25 bin TL uygun faizli ödeme yapacak. 25 bin TL uygun faiz oranlı kredi ödemesinden faydalanabilmek için 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Emekli müşterilerin kredi geçmişine göre kredi ödemeleri 25 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Bankalar müşterilerine 36 aya kadar vadeli kredi ödemesi yapıyor. Kamu bankalarının 25 bin TL kredi ödemesinden faydalanmak için başvurular banka şubelerine gitmeye gerek olmadan dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Başvurular yalnızca kimlik numarasıyla yapılabiliyor ve başvuru yapan emekli müşteriler 36 ay vadeli 25 bin TL'ye kadar kredi ödemesiyle maddi ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilir!