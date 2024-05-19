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Artık çalışanlarda promosyon alabilecek! Sadece İş Bankası’nda geçerli çalışan promosyonu açıklandı

Bankaların promosyon savaşları devam ediyor, her gün başka bir bankadan promosyon haberi geliyor. Duyunca emeklileri ve çalışanları sevinçten havalara uçuracak en yeni haber İş bankasından geldi. İşte haberin detayları…

Yayın Tarihi: 19.05.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:28
Artık çalışanlarda promosyon alabilecek! Sadece İş Bankası’nda geçerli çalışan promosyonu açıklandı

Promosyon ve kampanya düzenleyerek müşteri ağını genişletmeyi amaçlayan bankalardan birisi de İş bankası oldu. İş bankası yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Detaylar haberimizde…

dizi

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM: İŞ BANKASI’NDAN ÇALIŞANLARA ÖZEL PROMOSYON PAKETİ: 28.000 TL'YE ULAŞIYOR

Promosyon güncellemeleri devam ediyor. Çalışanlar ve emekliler güncel promosyon tutarlarını yakından takip etmektedir.

Son dönemde bankalar arasındaki rekabet, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmaya yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu kapsamda yarışmaya ilişkin en büyük ödemeler promosyon ödemeleri olarak adlandırılsa da bu ücretsiz promosyon destekleri hem emeklilere hem de belirli çalışanlara verilmektedir. Emekliler bu ödemeleri yakından takip ederek maaşlarını hem kamu hem de özel bankalara aktarıyor ve üç yıllık taahhüt imzalıyor. Bu kapsamda en çok ödeme yapan bankanın önceliği hâlâ devam ediyor. İlerleme açısından gelişme, çalışanları da ilgilendiriyor. Çalışanların terfileri, kurum veya şirket ile banka arasında ihale çağrısı yapılmasının ardından sonuçlandırılır. Burada en çok ödeme yapan bankaya öncelik verilecek.

KEŞAN BELEDİYESİ MAAŞ PROMOSYONU

İş Bankası'nın Keşan Belediyesi ile vardığı anlaşmanın bu ihale sonucu olduğu bilinmesine rağmen banka, çalışanlara 28 bin lira ödeyeceğini belirtti. Banka, belediye çalışanlarının maaş hesaplarına çekebilmek amacıyla üç yıl boyunca toplam 28 bin lira tutarında nakit promosyonu sunacak. Bankanın karı, çalışanlara sağlanan faydalar için maksimum ödemeyi kabul ederek müşteri portföyünün artmasına da yardımcı oluyor.

Özel e-bankaların sunduğu tanıtım olanakları kamu bankalarına göre daha fazla olsa da yine de emeklilerin ve çalışanların ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yüksek promosyon ödemeleri, bankacılık hizmetlerinin daha geniş çapta kullanılmasını teşvik edebilir ve aynı zamanda bankalara ürün ve hizmet satışında avantaj sağlayabilir.

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