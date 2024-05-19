Acele eden 600 TL nakit parayı kapacak! Gece yarısına kadar bunu yapmanız gerekiyor

İş Bankası, Anneler Günü dolayısıyla başlattığı promosyonla müşterilerine 600 TL'lik MaxiPuan armağan ediyor. Bu kampanya, müşterilere sunulan avantajlı bir teklif olup, verilen MaxiPuanlar sayesinde alışverişin tadını çıkarmalarını amaçlıyor.

Kampanya Şartları ve Ayrıntılar

Bu özel promosyon, 1 Mayıs'tan itibaren 12 gün boyunca geçerli olup, müşterilerin yararlanabilmesi için birtakım koşulları karşılaması gerekmektedir. Bu koşullardan bir tanesi, Maximum işbirliği içinde olan mağazalardan en az 1.000 TL'lik tek seferlik alışveriş yapılması zorunluluğudur.





Katılımın Kolaylığı

Kampanyaya dahil olmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. İş Bankası müşterileri, Maximum Mobil ya da İşCep uygulamalarının "Kampanyalar" sekmesinde yer alan ilgili kampanya için "KATIL" seçeneğine basarak işlemi tamamlayabilirler. Bunun yanı sıra, kampanya süresince istenilen herhangi bir zamanda, alışveriş öncesinde ya da sonrasında katılım sağlanabilir.

Son Şanslar

Bugün itibarıyla İş Bankası'nın Anneler Günü kampanyası sona ermek üzere. Müşteriler, 600 TL'lik MaxiPuan kazanma şansını kaçırmamak için hızlı davranmalı. Belirlenen kriterleri karşılayarak bu benzersiz tekliften faydalanabilirler.

Kampanyanın Özel Yararları

İş Bankası'nın Anneler Günü'ne özel başlattığı bu kampanya, müşterilere sunulan avantajlı teklifler arasında öne çıkıyor. Verilen MaxiPuanlar, alışverişlerde ek gelir elde etmenin yanı sıra, sevdikleriniz için anlamlı hediyeler bulmanızı da kolaylaştırıyor.