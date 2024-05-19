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İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

KOSGEB'in yeni oluşturulan girişimci destek programının detayları açıklandı. Bununla birlikte Girişimci Destek Programı limiti de 2 milyon liraya çıkarıldı. Girişimciliği Destekleme Programına personel alımı ne zaman başladı? KOSGEB desteklerinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar..

Yayın Tarihi: 19.05.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:54
İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirmeyi Destekleme Kurulu'nun (KOSGEB) yeniden yapılandırılan Girişimci Destek Programının detayları açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son yaptığı bir açıklamada KOSGEB'in girişimci destek programının yeniden yapılandırıldığını duyurdu.

KOSGEB, girişimcilere verdiği desteği günümüz durumuna göre güncelleyerek 375 bin lira olan maksimum destek tutarını 2 milyon liraya yükseltti. KOSGEB girişimcilik desteği başvurusu ne zaman yapılır? Startup ve iş geliştirmeye yönelik KOSGEB desteğine ne zaman başvurulmalı? İşte bu soruların yanıtları..

İş kurma desteği başvuruları halen kabul edilmektedir. İş geliştirme desteğine başvurular yılın belirlenen dönemlerinde yapılabilmektedir. Birinci dönem başvuruları 10 Mayıs 2024 – 28 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında kabul edilecektir.

KOSGEB'in başlangıç ​​sermayesi ne kadar?

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek

Girişimci Destek Programının iki ana bileşeni bulunmaktadır: Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Desteği.

Start-up desteklerimiz kapsamında girişimcilere tamamen geri ödemesiz start-up ve insan kaynakları desteği verilecek. Gerçek kişi olarak kurulan işletmelere 10 bin lira, tüzel kişi olarak kurulan şirketlere ise 20 bin lira tutarında kuruluş desteği verilecek.

Girişimcinin genç, kadın ve engelli olmasının yanı sıra gazi ya da birinci dereceden şehit yakını olması halinde başlangıç ​​desteğine ilave 10 bin lira eklenecek. Fonun bir kısmı, şirketin vergiye tabi olmaya devam etmesi koşuluyla, her üç yıllık çalışma için bir aylık brüt asgari ücrete eşit tutarda bordro masraflarını karşılayacak.

Finansman programına başvurdukları sırada bir yıldan az bir süredir iş hayatında olan girişimciler, başlangıç ​​yardımına başvurabilirler.

KOSGEB'in desteklediği sektörlerde faaliyette bulunan tüm firmalar bu destekten faydalanabilmektedir.

KOSGEB iş geliştirme desteğinin maliyeti ne kadardır?

İş geliştirme desteği çerçevesinde girişimcilere 1,5 milyon lira aralığında yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak. Girişimcinin genç, kadın ve engelli olmasının yanı sıra gazi ya da birinci dereceden şehit yakını olması halinde azami destek tutarına ilave 150 bin lira eklenecek.

Destek kapsamında firmanın personel maliyetleri, makine/araç maliyetleri, yazılım maliyetleri ve hizmet satın alma maliyetleri (eğitim, tavsiye/rehberlik, sertifikasyon, test/analiz, pazarlama, tasarım ve fikri mülkiyet maliyetleri) desteklenecek.

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek

Girişimci Destek Programına başvuru şartları nelerdir?

İş geliştirme destek sistemine başvuru sırasında üç yıldan az süredir işletmede olan girişimciler başvuruda bulunabilir.

Üretim, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık faaliyetleri, ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan şirketler bu destekten yararlanabilir. İade edilen destek için herhangi faiz veya ücret alınmayacaktır. Kurumsal geri ödemeler 36 aylık program dönemi sonunda başlıyor.

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