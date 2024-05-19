Antalya Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli alımı yapacak! Şartlar duyuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre İŞKUR aracılığıyla belediye bünyesine güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Antalya'da ikamet ediyor olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması,





en az lise ya da dengi mezunu olması, 40 yaşını doldurmaması, 24 saat vardiyalı iç ve dış mekanlarda çalışmaya uygun olması, askerlik görevini tamamlaması, diksiyonu düzgün olması, iletişim yeteneği güçlü olması, Özel Güvenlik Kanunu Yönetmeliği'ne uygun olması, en az 170 cm boyunda olması, herhangi bir engelli raporu olmaması, adli sicil kaydı olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular 13 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası Numara 20 Muratpaşa Antalya adresine şahsen gidilerek yapılabilecek.