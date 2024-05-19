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Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Yatırım yapmak isteyenlerin gözbebeği olan altında son günler de sular durulmuyor, bu dalgalanmanın yaşanmasıyla yatırım yapanlar da ne yapacağını kestirmekte zorlanıyorlar. Altın fiyatları ne durumda işte haberin detayları….

Yayın Tarihi: 19.05.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 14:02
Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Türk halkı olarak yatırım yapma aracımız ilk olarak altın oluyor. Ama altın almak isteyen vatandaş son günlerde yaşanan altın yükseliş trafiğinden dolayı korkuyor. Altın piyasası nasıl olacak. O uzman isim değerlendirdi. Detaylar haberimizde…

işçi

GRAM ALTININ 4000 TL OLACAĞI TARİHİ VERDİ

Gökay Tuğsavrol'un Altın Piyasası İncelemesi, ABD enflasyonu ve ÜFE verileri öncesinde bir miktar artış göstermesi beklenen gram altın fiyatlarındaki gelişmeleri özetliyor...

Altın ve gümüş piyasası uzmanı Gökay Tuğsavrol, Ekol TV'de yayınlanan programında altın fiyatlarını değerlendirdi. Tuğsavrol, piyasanın sakin olduğunu ve altının geçen hafta zirve yaptığını söyledi.

Alım fırsatının sinyalini veren Tuğsavrol, kademeli alım yapmanın daha doğru olduğunu vurguladı. ABD üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ve enflasyonun açıklanacağı günlerde altın fiyatlarının bir miktar yükselmesinin beklendiğini söyledi.

YATIRIM BEKLENTİLERİ VE FİYATLAR

Tuğsavrol'e göre gram altının şu anda alış fiyatı 2 bin 442 TL, satış fiyatı ise 2 bin 456 TL. Çeyrek altın alış fiyatı 3 bin 967 TL, satış fiyatı ise 4 bin 24 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının yarısı alış fiyatı 7 bin 963 TL, satış fiyatı ise 8 bin 45 TL'den işlem gördü. Saf altının alış fiyatı 15 bin 857 TL, satış fiyatı ise 16 bin 12 TL oldu.

BEKLENTİLER VE ÖNERİLER

Tuğsavrol, temmuz ayında piyasanın gram altının 3 bin TL civarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Yıl sonuna kadar 1 gram altının fiyatının 3.500 ile 4.000 TL arasında değişebileceğini söyledi.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

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