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10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var

Emeklilere müjde! 18 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 19:03
10.000 TL maaş alan emekliye 18.000 TL nakit! 3 gün içinde başvuru şartı var

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Ödemeler 18 bin TL'ye kadar yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 18 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli vatandaş maddi sıkıntılarıyla baş etmeye çalışırken bankaların promosyon kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 31 Mayıs tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilere 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılacak. 

yapı kredi bankası emekli promosyon ödemesi

Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden, müşteri iletişim numarasından ve online kanallardan yapılacak. Ödemeler maaşlar bankaya taşındıktan sonra maaşın hesaba tam yatmasının ardından 3 gün içinde otomatik olarak yapılacak. 

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