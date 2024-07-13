Fatura ödemeden önce bunu yapan kazanır! 5 dakika içinde 3000 TL geri ödeme yapılıyor

Büyük fatura kampanyası başladı! 3 bin TL iade yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATURA ÖDEMELERİNDE 3 BİN TL

1 Haziran tarihinde kampanyaya katılan müşteriler Temmuz ayı ve sene sonuna kadar her fatura ödemelerinde indirim kazanacak. Aylık 250 TL, senelik ise 3 bin TL'ye kadar indirim uygulanacak.





TEB tarafından başlatılan kampanyadan faydalanabilmek için fatura talimatı verilmesi gerekiyor. Eğer otomatik fatura talimatları düzenli şekilde yapılırsa senelik 3 bin TL ek indirim de uygulanacak. TEB tarafından başlatılan fatura ödeme kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.