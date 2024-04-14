Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak

QNB Finansbank, Nisan ayına özel yeni bir kampanya başlattı! Kampanya kapsamında banka, müşterilerine faturalarından tasarruf edebileceği bir yöntem duyurdu! İşte faturaları anında düşürecek olan QNB Finansbank kampanyası ve detayları…

QNB Finansbank Nisan ayı kampanyalarına başlarken, yeni bir müjdeli haber daha verdi. Otomatik fatura ödeme talimatı veren vatandaşlar için yeni bir duyuru yapan QNB, mobilden müşteri olanlara faturalarda düşüş imkanı sunacak. Peki nasıl?

QNB Finansbank fatura kampanyası!

Nisan 2024’e özel olarak başlatılan QNB Finansbank fatura kampanyası kapsamında bu ay bankanın müşterisi olanlara geri ödeme yapılacak. Finansbank müşterisi olup vadesiz hesap açan, bu hesabı üzerinden ya da QNB First kredi kartı kullananlar, 1-30 Nisan tarihlerinde vereceği otomatik fatura ödeme talimatı başına 250 TL kazanacak. Toplamda da 750 TL iade edilecek.





QNB Finansbank fatura kampanyasının detayları neler?

QNB Finansbank’ın faturaya geri ödeme kampanyası, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca bu dönemde görüntülü görüşme sonucu müşteri olanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Bu tarihler arasında müşteri olduktan sonra otomatik ödeme talimatı verenler, her yeni otomatik ödeme talimatı için 250 TL ve toplam 750 TL iade alabilecekler. Ödüllerin kazanımı için ise 31 Mayıs 2024 tarihine kadar bir kere fatura ödemesi yapılması gerekecek. Ayrıca talimatların da 31 Ekim 2024’e kadar açık kalması yeterli olacak.

Söz konusu kazanılan iadeler 1-10 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılıyor olacak. İadeler geri ödeme talimatının verildiği kredi kartına yükleniyor olacak.