Faturalarınıza TEK KURUŞ ödemeyeceksiniz! Doğalgaz elektrik su fark etmez

Kuveyt Türk Bankası’nın yeni duyurusuna göre, müşterilerine özel bir fırsat sunuluyor. Otomatik ödeme talimatı verenlere, ilk talimatta 50 TL, ikinci talimatta 100 TL ve üçüncü talimatta 150 TL olmak üzere toplam 300 TL bonus verileceği açıklandı. Bu kampanya ile banka, faturalarını otomatik ödeme yöntemiyle düzenleyen müşterilerini ödüllendiriyor.





KUVEYT TÜRK'TEN YENİ PROMOSYON KAMPANYASI

Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir promosyon duyurdu. 1 Ocak 2024’ten itibaren Kuveyt Türk Mobil kullanıcıları, 19 Mart’tan sonra verilen fatura ödeme talimatları için toplam 300 TL’lik bir bonus kazanma şansına sahip olacaklar. İlk talimat için 50 TL, ikinci için 100 TL ve üçüncü için 150 TL bonus verilecek. Bu kampanya, yalnızca Kuveyt Türk Mobil kullanıcılarına açık olup, 19 Mart 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Müşterilerin en az bir, en fazla üç fatura ödeme talimatı vermeleri ve bu talimatların otomatik ödeme ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kampanya 20.000 kişi ile sınırlıdır ve Kuveyt Türk, kampanya şartlarını önceden bildirmeksizin değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.