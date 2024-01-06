Faturalı, faturasız hat kullanan herkes etkilenecek! Bu ödemeyi yapmak artık zorunlu

Yeni yılda peş peşe gelen zamlar, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Son dakika açıklamasına göre, Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti'nde önemli değişikliklere gidildi. 99 Gölcük Depremi'nin ardından hayata geçirilen Özel İletişim Vergisi, 2024 yılı itibarıyla 400 liraya çıkacak. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle birlikte, vergi miktarına 140 liralık zam yapıldığı duyuruldu.



YENİ YILDA ZAM HABERLERİ GELMEYE BAŞLADI





Yapılan açıklamada, verginin deprem ve doğal afetlerde kullanıldığı belirtilirken, operatörlerden bağımsız olarak yeni hat alacak kişilerin Özel İletişim Vergisi ödemesi gerektiği vurgulandı. 400 lira olarak belirlenen vergi, operatörlere iletilmesi halinde 12 aya bölünerek aylık 33 lira 34 kuruş olarak fatura üzerinden tahsil edilecek.

Aynı açıklamada, Telsiz Kullanım Ücreti'nde de artış olduğu belirtildi. 2023 yılında 9 lira 43 kuruş olan ücret, 2024 yılında 15 liraya yükselecek. Cep telefonu kullanıcıları, bu zamların etkisiyle daha yüksek miktarda ödeme yapmak durumunda kalacak. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.