Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı

31 Ocak 2024'e kadar Kuveyt Türk mobil uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturan herkes 200 TL'ye varan indirimli faturalandırma desteğinden yararlanabilecek. Kuveyt Türk, elektrik, su, internet ve doğalgaz faturalarında özel bir kampanya başlatarak her fatura siparişinizde 50 TL olmak üzere toplam 200 TL kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılım şartları nelerdir?

Fatura siparişi indirimi promosyonu sadece müşteri hesabı açtıktan sonra Kuveyt Türk mobil uygulaması üzerinden otomatik sipariş veren müşteriler için geçerlidir. Bu promosyona katılım 20.000 kişi ile sınırlıdır. Farklı kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Her kanaldan en az bir, en fazla 4 defa fatura talimatı verebilirsiniz.





Mobil uygulamayı indiren herkes şanslı!

Siparişinizin ödemesi otomatik olarak gerçekleştiği takdirde toplam 200 TL'ye kadar hediye hesabınıza aktarılacaktır.

Kampanyadan yararlanmak için Kuveyt Türk mobil uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Her müşterinin adım sayısı, ücretsiz olarak indirilebilen bir mobil uygulama üzerinden takip edilmektedir. Yeni hesabınızı açmayı tamamladıktan sonra faturalandırma bölümünde talimatları sağlayabilirsiniz.