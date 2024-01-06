Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı

200 TL kazanmayı sağlayan özel teklif Kuveyt Türk tarafından yüksek kış faturası sıkıntısı çeken vatandaşlar için hazırlandı.

Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı
Yayın Tarihi:

31 Ocak 2024'e kadar Kuveyt Türk mobil uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturan herkes 200 TL'ye varan indirimli faturalandırma desteğinden yararlanabilecek. Kuveyt Türk, elektrik, su, internet ve doğalgaz faturalarında özel bir kampanya başlatarak her fatura siparişinizde 50 TL olmak üzere toplam 200 TL kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılım şartları nelerdir?

Fatura siparişi indirimi promosyonu sadece müşteri hesabı açtıktan sonra Kuveyt Türk mobil uygulaması üzerinden otomatik sipariş veren müşteriler için geçerlidir. Bu promosyona katılım 20.000 kişi ile sınırlıdır. Farklı kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Her kanaldan en az bir, en fazla 4 defa fatura talimatı verebilirsiniz.

Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı

Mobil uygulamayı indiren herkes şanslı!

Siparişinizin ödemesi otomatik olarak gerçekleştiği takdirde toplam 200 TL'ye kadar hediye hesabınıza aktarılacaktır.

Kampanyadan yararlanmak için Kuveyt Türk mobil uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Her müşterinin adım sayısı, ücretsiz olarak indirilebilen bir mobil uygulama üzerinden takip edilmektedir. Yeni hesabınızı açmayı tamamladıktan sonra faturalandırma bölümünde talimatları sağlayabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Toplu ulaşıma zam değil indirim geliyor! O ilde yaşayanlar zil takıp oynacak Toplu ulaşıma zam değil indirim geliyor! O ilde yaşayanlar zil takıp oynacak
Giysilerdeki sarı sarı lekelerden kurtarıyor! Bu yöntemle tişörtler kazaklar kar beyaz olacak Giysilerdeki sarı sarı lekelerden kurtarıyor! Bu yöntemle tişörtler kazaklar kar beyaz olacak
Pastane usulü Tartolet tarifi: Krema ve meyve ile hazırlanan davet sofralarınızın yıldızı olacak bir tatlı! Pastane usulü Tartolet tarifi: Krema ve meyve ile hazırlanan davet sofralarınızın yıldızı olacak bir tatlı!
Çok Okunanlar
Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Listeye bakıp iliniz var mı öğrenin! TOKİ ucuz konut başvurularını açtı! Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu! SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Rekor için hem rakam hem tarih verildi Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Rekor için hem rakam hem tarih verildi En düşük emekli maaşı ifşa oldu! Kuruşu kuruşuna hesaplandı: O rakam açığa çıktı En düşük emekli maaşı ifşa oldu! Kuruşu kuruşuna hesaplandı: O rakam açığa çıktı