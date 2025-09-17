Fed 25 Baz Puan İndirdi: Federal Fon Oranı Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi

Fed 25 Baz Puan İndirdi, Tahminlerini Aşağı Yönlü Güncelledi

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşürdü ve ekonomiye ilişkin tahminlerini açıkladı.

FOMC Kararı ve Genel Görünüm

Toplantı sonrası açıklanan tahminler, Fed'in 2025'te daha fazla faiz indirimi yapabileceğine dair sinyal verdi. anka, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, haziran ayında öngörülen yüzde 3,9 seviyesinden aşağı yönlü revizyon yapıldığını bildirdi.

Federal Fon Oranı Tahminleri

Fed'in yeni tahminleri şöyle: yıl sonu federal fon oranı tahmini %3,6 (hazirandaki %3,9'dan), 2026 için %3,4 (önce %3,6), 2027 için %3,1 (önce %3,4). 2028 tahmini %3,1 olarak korunurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisi %3,0 seviyesinde kaldı.

Enflasyon Tahminleri

Fed, enflasyon beklentilerini büyük ölçüde sabit tuttu: bu yıl için enflasyon tahmini %3,0, 2027 için %2,1. 2026 tahmini ise %2,4'ten %2,6'ya yükseltildi; 2028 tahmini %2,0 olarak belirlendi. Çekirdek enflasyon (enerji ve gıda hariç) tahminleri de benzer revizyonlar gösterdi: bu yıl %3,1, 2026 için %2,6 (önce %2,4), 2027 %2,1, 2028 %2,0.

Büyüme ve İşsizlik Öngörüleri

Fed'in ekonomik büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapıldı: bu yıl için büyüme tahmini %1,6 (önce %1,4), gelecek yıl %1,8 (önce %1,6), 2027 için %1,9 (önce %1,8). 2028 büyüme öngörüsü %1,8 olarak kaldı. İşsizlik tahminleri ise bu yıl için %4,5 seviyesinde sabit bırakıldı; gelecek yıl için %4,4 (önce %4,5), 2027 için %4,3 (önce %4,4) ve 2028 için %4,2 olarak belirlendi.

Fed'in bu güncellenmiş projeksiyonları, para politikasının yönü ve 2025'te olası ek faiz indirimlerine dair piyasalar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.