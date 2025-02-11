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Fed Başkanı Powell: Faiz İndirimleri İçin Acele Yok

Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceğini ve ekonomik durumun güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:52
Fed Başkanı Powell: Faiz İndirimleri İçin Acele Yok

Powell'dan Faiz İndirimleri Üzerine Açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda aceleye gerek olmadığını ifade etti. Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna başladı.

Sunumunun ilk gününde, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

İş Gücü Piyasası ve Enflasyon

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ancak sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kaldığını aktardı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini hatırlatan Powell, bu adımın enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu ifade etti.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok,” dedi.

Gelecek Politika Ayarlamaları

Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini göz önünde bulunduracaklarını belirten Powell, "Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Powell, iş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa veya enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetmeye hazır olduklarını açıkladı. Komitenin yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefine değer vermeye devam edeceğini kaydeden Powell, bu yıl para politikası stratejisinin gözden geçirildiğini de ifade etti.

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