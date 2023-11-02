FED faiz kararını açıkladı: 22 yılın en yükseği!

Küresel piyasaların ABD Merkez Bankası tarafından duyurulacak olan faiz kararlarına ilişkin ipuçlarına ve bugün Türkiye saatiyle (TSI) 21.00'de açıklanan para politikasının gelecekteki uygulamalarına ilişkin yol haritasına odaklandığı görüldü. Piyasa beklentileri faiz oranlarının değişmeyerek %5,50 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

"5,25 ile 5,50 arasında stabil bırakıldı"

Karar uzun zamandır beklenen toplantıda alındı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak ana faiz oranını değiştirmeyerek %5,25 ile 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,50 arasında tuttu.

FED'DE FAİZ KARARI AÇIKLAMASI

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz oranlarını sabit tutma kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, FOMC'nin uzun vadede en yüksek istihdamı ve %2 enflasyonu hedeflediği ve bu hedefleri desteklemek için federal fon faizini %5,25-5,50 aralığında tutmaya karar verdiği belirtildi. Açıklamanın içeriğinde ayrıca, son göstergelerde ekonomik aktivite durumunun üçüncü çeyrekte "güçlü" şekilde büyüdüğünü gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, istihdam artışının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kaldığı, işsizliğin düşük, enflasyonun yüksek kaldığı belirtildi. Fed'in para politikası metninde büyük bir değişiklik yapmaması dikkat çekiyor ancak daha öncesinde "sağlam" olarak tanımlanmış olan ekonomik aktivite büyümesi artık "güçlü" olarak tanımlandı. Kararda, istihdam artışının yılın başından bu yana yavaşladığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı olduğu ve hane halkı ve işletmelere yönelik mali ve kredi koşullarındaki herhangi bir sıkılaştırmanın muhtemelen ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturacağı vurgulandı. Açıklamada, bu etkinin boyutunun belirsizliğini koruduğu ve FOMC'nin enflasyon riskleri konusunda son derece temkinli olmaya da devam ettiği kaydedildi.

"Mart 2022'den itibaren toplam 525 baz puanlık artış"

ABD'deki yüksek enflasyona tepki olarak geçen yıl varlık alımlarını tamamlayan ve faiz artırmaya başlayan ABD Merkez Bankası, Mart 2022'den bu güne kadar toplam 11 kez faiz artırımına giderek toplam 525 baz puan artırdı. Bu artışlar bankanın faiz oranını 2001'den bu güne kadar en yüksek seviyesi olan %5,25'ten %5,50'ye yükseltti.

ABD'de enflasyon oranı geçen yılın Haziran ayında 1981'den bu yana en yüksek seviyesi olan %9'a ulaşmış, ancak Eylül ayında yıllık %3,7 seviyesinde kalmıştı.

POWELL'DAN FAİZ KARARINA YÖNELİK AÇIKLAMA





Fed Başkanı Jerome Powell, alınan faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamasında enflasyonu yüzde 2 oranındaki hedefine düşürmek için ölçülü bir para politikası duruşu sürdürmeye kararlı olduklarını ancak bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağını henüz bilmediklerini söyledi.

Powell, Fed'in gösterge faiz oranını beklentiler dahilinde tutarak 22 yıldaki en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında tutuma yönündeki alınan karar sonrasında düzenlediği basın toplantısında sıkılaştırıcı para politikası duruşunun ekonomik alandaki aktivite ve enflasyonun üstünde de aşağı yönlü baskıların oluşturduğunu söyledi ve l, sıkılaşmanın tam etkisinin henüz hissedilmediğini ifade etti. Powell, ilerlemeye rağmen hala belirsizlikler ve risklerin bulunduğunu kaydederek, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) "temkinli bir şekilde ilerlediğini" aktardı.

Fed Başkanı Powell, açıklamasının devamında para politikasının ne kadar daha sıkılaştırılacağına ve ne kadar süreyle kısıtlayıcı olacağına ilişkin kararları mevcut verilere, görünümdeki gelişmelere ve risklere göre vereceklerini yineledi.

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME"

Son göstergelerin ekonomik aktivitede "güçlü" bir hızda büyüdüğünü ve "beklentilerin çok üzerinde" büyüdüğünü gösterdiğini söyleyen Powell, ekonominin ABD'nin üçüncü çeyrek diliminde yüzde 4,9 oranında büyüdüğünü hatırlattı. Powell, işgücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini ancak arz ile talep koşullarının aslında daha da iyi dengelenme durumuna devam ettiğini söyledi. Enflasyonun uzun vadeli hedef olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Powell, şunları söyledi:

"Enflasyon 2022 yılı ortasından bu güne yavaşladı ve göstergeler yaz boyu oldukça olumluydu. Fakat birkaç aydır gelen iyi veriler sadece bunun için yeterli. Enflasyonun sürdürülebilir hedefe doğru ilerleyebileceği konusunda güven oluşturmak adına gerekenlerin sadece bir başlangıcıdır."

"YAKINDAN İZLİYORUZ”

Yüksek enflasyonun yarattığı riskler konusunda son derece temkinli olduklarını vurgulayan Powell, şöyle konuştu: "Enflasyonu zaman içerisinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı bir para politikasına ve bu kısıtlayıcı politikayı başarılı olana kadar sürdürmeye kararlıyız. Enflasyonun bu hedefe doğru ilerlediğine eminim." diye konuştu.

Ekonomik büyümenin ve işgücü talebinin sürdürülebilirliğini gösteren en son verileri yakından takip ettiğini söyleyen Powell, kanıtların büyümenin sürekli olarak potansiyelin üzerinde olduğunu veya işgücü piyasasındaki gerilimlerin olduğunu gösterdiğini, daha fazla azaltmanın enflasyondaki artışı ve talebi daha fazla tehlikeye atamayacağını söyledi. Powell, uzun vadetahvil getirilerindeki artış nedeniyle finansal koşulların ise son aylarda önemli derecede sıkılaştığını belirterek, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Fed Başkanı Powell, konuşmasında ayrıca "Enflasyonu zaman içerisinde üzde 2'ye düşürecek kadar sıkı para politikasına bağlıyız ve henüz böyle bir hedefe ulaştığımızdan emin değiliz" değerlendirmesini de yaptı.

Yazdan bu yana finansal alandaki oşulların sıkılaşmasına katkıda bulunan uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi takip ettiğini söyleyen Powell, finansal koşullarda meydana gelen kalıcı değişikliklerin Para Politikasının yönünü etkileyebileceğini kaydetti.

Powell, güçlü dolar ve zayıf hisse senedi fiyatı gibi faktörlerin yanı sıra artan uzun vadeli tahvil getirileri nedeniyle sıkılaşan finansal koşulların, yakın gelecekte faiz oranı kararlarında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

“KOMİTEDE ŞU ANDA FAİZ İNDİRİMİ YOK”

Gelecek toplantılara ilişkin herhangi bir kararın alınmadığını aktaran Powell, "Komite şu an için faiz indirimini düşünmüyor." diye konuştu.

Powell, Ukrayna'daki savaş ve İsrail-Filistin çatışması gibi küresel jeopolitik gerilimlerin arttığını kaydederek, bu tür durumların ekonomik etkilerini de izlediklerini belirtti.