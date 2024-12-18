Fed Faiz Oranını 25 Baz Puana İndirerek Ekonomik Görünümü Güncelledi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,25-4,50 aralığına indirdi. Bu karar, iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklandı ve ekonomik faaliyetlerin güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

Açıklamada, iş gücü piyasasının genel olarak gevşediği, işsizlik oranının arttığı ancak hâlâ düşük seyrettiği vurgulandı. Ayrıca, enflasyonun %2 hedefine ulaşma yolunda ilerleme kaydetmesine rağmen, belirli bir süre daha yüksek kalmaya devam edebileceği ifade edildi.

Gelecek Yıla İlişkin Tahminler Yenilendi

Fed'in tahminlerine göre, federal fon oranı 2025 yılında %3,9 olarak beklentiler arasında yer alıyor. Bu rakam, daha önceki %3,4'lük tahminden önemli bir artışı temsil ediyor. 2026 için beklenen oran ise %3,4’ten %2,9’a revize edildi.

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini belirten nokta grafiğine göre, Fed 2025 yılında toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi yapma potansiyeline sahip. Ayrıca, enflasyon tahminleri de yukarı yönlü güncellemelerle birlikte 2025 için %2,1'den %2,5'e çıkartıldı.

Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Beklentileri

Fed’in bu yıl için büyüme tahmini %2'den %2,5'e yükseltilirken, 2025 için %2'den %2,1'e çıkarıldı. Ancak, 2027 büyüme tahmini %2'den %1,9'a düşürülerek daha temkinli bir yaklaşım sergilendi.

İşsizlik oranının ise, 2023 için %4,4’ten %4,2’ye ve 2025 için %4,4’ten %4,3’e çekildiği bildirildi. Tüm bu veriler, Fed'in enflasyon hedefleri ve ekonomik dengitilecek olan istihdam politikalarını şekillendirmeye yönelik stratejiler oluşturduğunu göstermektedir.