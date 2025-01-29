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Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Fed, bu yılki ilk toplantısında politika faizini değişiklik yapmadan yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:22
Fed Faiz Oranını Sabit Tutma Kararı Aldı

Fed'den Faiz Oranı Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023 yılının ilk toplantısında politika faizini değişiklik yapmadan yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in karar metninde, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiği ifadesinin çıkarıldığı dikkat çekti.

Ekonomik Göstergeler Üzerine Değerlendirme

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığında kalmasına karar verildiği ifade edildi. Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

İş Gücü Piyasası ve Enflasyon

Açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı. Ancak, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi. Fed, 2022'de başlayan faiz artışları sürecinde toplamda 525 baz puanlık bir artış gerçekleştirmişti.

Son Gelişmeler ve Faiz İndirimleri

Fed, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının etkileri sebebiyle politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti. 2022'de faize getirilen artışlarla birlikte, politika faizi 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına ulaştı.

Son karar, Banka'nın geçen yıl, art arda 3 toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimlerine ara vermesi anlamına geliyor. ABD'de enflasyon ise Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmüştü ve en son Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

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