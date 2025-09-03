Fed'in Bej Kitabı: ABD Ekonomisinde 'Çok Az' Değişim

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun Eylül sayısını yayımladı. Raporda, 12 şubesinden gelen analizlere göre çoğu bölgede ekonomik faaliyetin önceki rapor döneminden bu yana çok az değiştiği veya hiç değişmediği, 4 bölgenin ise ılımlı büyüme kaydettiği belirtildi.

Tüketici harcamalar ve ücretler

Raporda, birçok hane halkı için ücretlerin artan fiyatları karşılayamadığı vurgulanarak, tüketici harcamalarının genel olarak sabit kaldığı veya azaldığı ifade edildi.

İstihdam ve ücret artışları

Genel istihdam seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde 11 bölgede çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı, bir bölgede ise hafif düşüş yaşandığı kaydedildi. Ücretlerde, bölgelerin yarısında mütevazı artış, diğer bölgelerin çoğunda ise ılımlı artış görüldüğü bildirildi.

Fiyatlar ve gümrük vergileri

Rapora göre 10 bölgede fiyat artışları ılımlı veya mütevazı düzeyde gerçekleşti. Neredeyse tüm bölgeler, gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bazı firmalar maliyet artışlarını müşterilere tamamen yansıtırken, bazıları müşterilerin fiyat duyarlılığı, fiyat belirleme gücünün olmaması ve iş kaybı korkusu nedeniyle fiyat artışında tereddüt yaşadı.

Firmaların beklentileri

Raporda, "Çoğu bölge, firmalarının önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının devam etmesini beklediğini bildirirken, bu bölgelerden 3'ü fiyat artışlarının hızının daha da artmasının beklendiğini belirtti."