Fed Tutanakları: Yetkililerin Çoğu Enflasyona Yönelik Yukarı Riski Öne Çıkardı

Fed'in 29-30 Temmuz tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyona yönelik yukarı riskin daha büyük olduğunu ve gümrük vergilerinin belirsizlik yarattığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:28
ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin 29-30 Temmuz tarihli toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Belgeler, Fed yetkililerinin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin, istihdama yönelik aşağı yönlü riskten daha büyük olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu.

Toplantı ve politika duruşu

Son toplantıda politika faizi beklentiler doğrultusunda %4,25-4,50 aralığında sabit tutuldu. Tutanaklar, yetkililerin tarife (gümrük vergisi) etkilerinin verilerde daha belirgin hâle geldiğini düşündüğünü aktarıyor.

Gümrük vergileri ve enflasyon değerlendirmesi

Tutanaklarda, birkaç yetkilinin tarife etkilerinin enflasyonun temel eğilimini gizlediğini, tarife etkileri hariç tutulduğunda enflasyonun hedefe daha yakın göründüğünü belirttiği ifade edildi. Yetkililer, bu yılki gümrük vergisi artışının etkilerinin zamanlaması, büyüklüğü ve kalıcılığı konusunda önemli belirsizliklerin devam ettiğini değerlendirdi.

Ayrıca tutanaklarda, gümrük vergisi maliyetlerinin ağırlıklı olarak yerli işletmeler ve tüketiciler tarafından karşılandığına dikkat çekildi.

İstihdam ve ekonomik belirsizlik

Fed yetkilileri, işsizlik oranının düşük seviyelerde seyrettiğini ve istihdamın maksimum istihdam tahminlerine yakın veya bu seviyelerde olduğunu kaydetti. Tutanaklar genel olarak ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu not ediyor; buna karşın bazı yetkililer maliye politikası, göç politikası veya gümrük vergisi politikasıyla ilgili belirsizliğin bir miktar azaldığını belirtti.

Risk dengesi ve veri odaklı yaklaşım

Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu değerlendirdiği ifade edilirken, bazı yetkililer enflasyon ve istihdam risklerinin neredeyse dengede olduğunu, birkaç yetkilinin ise istihdama yönelik aşağı yönlü riskin daha belirgin olduğunu düşündüğü belirtildi.

Bazı yetkililer, gelecek aylarda verilerden çok şey öğrenilebileceğini ve bunun risk dengesi ile faiz oranının uygun şekilde belirlenmesine yardımcı olacağını vurguladı. Diğer bazı yetkililer ise para politikası duruşunu ayarlamadan önce gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin tamamen netleşmesini beklemenin mümkün veya uygun olmayacağını belirtti.

Oy farklılıkları ve gelecek toplantı

Geçen ayki para politikası toplantısında, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair artan endişeler nedeniyle faiz indirimi yönünde oy kullanmıştı. Fed'in bir sonraki toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak.

