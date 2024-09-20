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Fed Üyesi Bowman: Enflasyon Hedefinde Henüz Ulaşamadık

Fed üyesi Michelle Bowman, 50 baz puanlık faiz indiriminin enflasyon hedefinden uzak olunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:54
Fed Üyesi Bowman: Enflasyon Hedefinde Henüz Ulaşamadık

Fed Üyesi Michelle Bowman'ın Açıklamaları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, politika faizinin 50 baz puan indirilmesi kararına itiraz etti. Bowman, bu indirimin, Fed'in fiyat istikrarı hedeflerinde 'erken bir zafer ilanı' gibi algılanabileceğini ifade etti.

Toplantı Sonrası Yorumlar

Bowman, Çarşamba günü gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5 aralığına indirilmesine karşı çıktığını belirtti. Diğer yandan, 25 baz puan düşürülmesi yönünde bir tercih kullandığını da vurguladı.

Enflasyon Konusundaki Endişeler

Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki politika faizi indirimine yönelik görüşlerini paylaşan Bowman, enflasyonun düşürülmesine yönelik yapılan ilerlemelere rağmen hâlâ endişe verici olduğunu aktardı. Şunları kaydetti:

"Çekirdek enflasyon yüzde 2,5 civarında veya üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, daha geniş kapsamlı bir politik eylemi 'erken bir zafer' olarak yorumlama ihtimalini artırıyor. Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık; ölçülü bir hızda daha nötr bir politika duruşuna geçişin, %2 hedefimize ulaşmada daha fazla ilerleme sağlayacağına inanıyorum."

Karar Süreci

Fed, 50 baz puanlık bu indirimle son 4 yıl içinde ilk kez bir faiz düşürme kararını almış oldu. Bu karar 11'e karşı 1 oyla kabul edilirken, Bowman bu oylamada 25 baz puanlık bir indirim yapılarak karşı oy kullanan tek üye oldu.

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