Fiat bu modelini ikinci el fiyatına düşürdü! İşte o yüz güldüren fiyat listesi!

Türkiye otomobil pazarının en ucuz otomobillerinden birisi olan Fiat Fiorino, artan fiyatlar nedeniyle ne yazık ki gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz ay fiyatı 576.900 TL'den başlatılan Fiorino, Fiat'ın yenileme kararı nedeniyle yeni başlangıç ​​fiyatı olan 601.900 TL'ye yükseldi. Bu, Fiorino'nun temel ekipmanının 25.000 TL arttığı anlamına gelmekte.

Fiat Fiorino, gerçekte hafif ticari araç segmentinin olmazsa olmaz modellerinden biri olmasının dışında Türk ailelerin de sıklıkla tercih ettiği bir araç. Ancak bu fiyat artışı hem ticari araç kullanıcılarını hem de bireysel araç kullanıcılarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin en ucuz otomobili 25.000TL arttı!





Temel donanıma dahil edilen 1,4 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımanla Fiorino, 77 beygir gücü geliştiriyor. Araç, ticari açıdan uygun yapısı ve günlük aile ihtiyaçlarına göre tasarlanmış tasarımının yanı sıra uygun fiyatıyla da önde görünüyordu. Ancak bu fiyat artışı, Fiorino'nun en ucuz otomobil unvanını koruyabilme yeteneğinin sorgulanmasına neden oluyor.

Fiat Türkiye'nin fiyat politikası kapsamında bu değişikliğin otomotiv sektöründeki maliyet artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu durumun Türkiye'deki otomobil satışları ile tüketici talebi üzerindeki etkisi gelecekte daha da netleşecek. Şimdi gelin aracın donanım seçeneklerine ve fiyat listesine bakalım;

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin: Satış Fiyatı: 601.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG; Satış Fiyatı: 621.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel: Satış Fiyatı; 683.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin; Satış Fiyatı: 616.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel; Satış Fiyatı: 698.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG; Satış Fiyatı: 636.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin; Satış Fiyatı: 641.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel: Satış Fiyatı; 723.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG; Satış Fiyatı: 661.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel; Satış Fiyatı: 748.900 TL