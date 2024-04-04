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Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

Fiat Egea model araçlarda gerçekleştirilen indirimlerin etkisi büyük oldu. Kampanyalı satış fiyatını duyan herkes bir değil iki adet araç almak isteyecektir.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:41
Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

Nüfus artışı ve ekonomik zorluklar vatandaşları toplu taşıma yerine özel araçları tercih etmeye yöneltti. Ancak yüksek araba fiyatları pek çok insanın hayallerini erteliyor. Bu noktada Fiat'ın sevilen modeli Egea'dan harika bir kampanya ortaya çıktı. Özel tüketim vergisi indirimi tedbirleri nedeniyle yeni bir araba almayı düşünüyorsanız kaçırılmaması gereken bir fırsat.

"ÖTV indirimi duyurusu"

ÖTV'siz araç fiyatları bugünlerde gündemde olmaya devam etse de Fiat'ın sevilen modeli Egea'ya güzel bir haber de var. ÖTV indirimli fiyatların yer aldığı listesi açıklanınca bu promosyonun Egea'yı ne kadar cazip hale getirdiği ortaya çıktı.

Fiat Egea'da çıldırtan kampanya

"448.800 TL'ye satılıyor"

Fiat Egea Sedan 2024 teknik özellikleri ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatıyla büyük beğeni toplayan Egea, özel tüketim vergisi indirimiyle artık daha da uygun fiyatlı. Fiat Egea Sedan'ın şu anki fiyatı 814.000 900 TL iken, özel satış vergisi indirimiyle 448.000 800 TL oluyor. Bu indirim, araba almayı düşünen kişiler için büyük bir fırsat.

ÖTV muafiyetinden kimler yararlanır?

Belirli koşulları sağlayanlar özel tüketim vergisinden muaftır. Bu koşullar genellikle engelli kişilerin araç satın almasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu muafiyet %90 veya daha fazla engellilik düzeyine sahip kişiler için geçerlidir ve istihdam sırasında bir devlet hastanesinden alınacak sağlık raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

Fakat, bu araçların satışı ve kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar da bulunmaktadır. Temel kısıtlama otomobil satın alındıktan sonraki 5 yıl içerisinde satılamamasıdır.

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Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

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