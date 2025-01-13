Filistin Hükümetinden Memurlara Yüzde 70 Maaş Ödemesi

Filistin Hükümeti Maaş Ödemelerinde Kritik Gecikme

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin hükümeti memurlarının maaş ödemelerinde önemli bir gecikme yaşanıyor. Yapılan açıklamalara göre, Kasım 2024 maaşlarının yalnızca %70'i ödenebilmiştir.

Gümrük Vergileri Ödemelerinin Rolü

Filistin Maliye Bakanlığı, maaş ödemelerinin İsrail'in kesintiye uğrattığı gümrük vergisi ödemelerine bağlı olduğunu vurguladı. Aylık asgari ücretin 3 bin 500 şekel (yaklaşık 960 dolar) olduğu belirtildi.

Gümrük Vergisindeki Kesintiler

Filistin hükümeti, İsrail tarafından 2021 yılından bu yana yapılan gümrük vergisi kesintileri nedeniyle memurlarının maaşlarında düzenli kesintiler yapmak zorunda kalmaktadır. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Aksa Tufanı sonrası, İsrail tarafı, Filistin hükümetine gümrük vergilerinden yapılması gereken ödemelerin %45’inde kesinti yapmaktadır.

Finansal Durum ve Memur Sayısı

Resmi verilere göre, İsrail'in Filistin tarafına aylık olarak ödemesi gereken gümrük vergisi geliri yaklaşık 220 milyon dolar iken, Filistin hükümetine bağlı resmi kurumlarda yaklaşık 146 bin memur çalışmaktadır.