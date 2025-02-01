Finansal Yatırımlarda Vergilendirme Düzenlemesi: Kazananlardan Daha Fazla Vergi!

Finansal Yatırım Araçlarında Yeni Vergilendirme Dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesine yönelik yaptığı düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan değişiklikle birlikte, yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı %10'dan %15'e yükseltildi.

Tevkifat Oranlarında Denge Sağlandı

Yeni düzenlemeler, sermaye piyasası enstrümanları üzerinde vergilendirmede denge ve etkinlik sağlanması için gerçekleştirildi. Yatırımcıları koruma amacı güden bu adım, öncelikle vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Vadeli Hesaplarda Yeni Oranlar

Bugünden itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat ile katılma hesaplarında uygulanacak tevkifat oranları şöyle belirlendi:

6 aya kadar vadelerde (%6 dahil) %15

1 yıla kadar vadelerde (%1 yıl dahil) %12

1 yıldan uzun vadelerde %10

Bu oranlar, belirli tarih aralıklarında değişiklik gösterebilir. Örneğin, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihleri arasında açılan hesaplar için oranlar %10, %7,5 ve %5 olarak uygulanacak.

Kur Korumalı Mevduat İçin Tevkifat Artışı

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen faizler ve kar paylarında uygulanan tevkifat oranları, diğer Türk lirası mevduat hesaplarıyla uyumlu hale getirildi. Bu hesaplar için geçerli tevkifat oranları da benzer şekilde düzenlendi.

Borçlanma Araçlarından Sağlanan Gelirlere Düzenleme

Yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ise indirimli tevkifat oranları genel oranlara getirendi. 1 yıldan kısa vadeli menkul kıymetlerde tevkifat %15 olurken, diğerlerinde %10 olarak belirlendi.

Yatırım Fonları ve Diğer Menkul Kıymetlerde Yeni Düzenlemeler

Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranı da artırıldı. Artık yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerinden uygulanacak oran %15 olacak. Hisse senedi yoğun fonlar ve uzun süre elde tutulan girişim sermayesi gibi özel durumlarda mevcut tevkifat oranları korunuyor.

Sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenlemelerle, finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde adalet ve etkinliğin artırılması hedefleniyor. Yatırımcıların alım satım kararlarını ve tasarruflarını yeniden gözden geçirmeleri ön görülüyor.