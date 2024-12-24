Finansın Geleceği Zirvesi: Türk Bankacılık Sektörünün Güçlü Performansı

Finansın Geleceği Zirvesi: Bankacılığın Geleceği

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, son yıllarda yaşanan içsel ve dışsal şokların Türk bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini değerlendirerek, sektörün piyasa koruma konusundaki güçlü duruşunu vurguladı. Zirve, 'Bankacılığın Geleceği' paneli çerçevesinde gerçekleştirildi.

Sektörel Değişim ve Ekonomik İyileşme

Çakar, 2024 yılının dünya genelinde salgın, tedarik zinciri sorunları ve jeopolitik risklerle başladığını belirtti. Küresel ticaret hacminin daraldığını ve mevcut savaşların finansal ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Küresel enflasyon sorununa dikkat çeken Çakar, bu durumun gelişmiş ülkelerden çıkan sermaye hareketlerini artırdığını ifade etti.

Orta Vadeli Program ve Bankacılık Politikaları

Türkiye'nin yıla, yüksek enflasyon, mütevazi Merkez Bankası rezervleri ve cari açık gibi parametrelerle başladığını söyleyen Çakar, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında fiyat istikrarı, bütçe disiplini, sürdürülebilir cari açık ve yapısal reformlar gibi dört temel unsurun belirlendiğini kaydetti.

Sektör Büyüklüğü ve Sağlamlığı

Çakar, Türk bankacılık sektörünün 30 trilyon liralık büyüklüğe ulaştığını ve gayri safi milli hasıla içerisinde bu büyüklüğün %76 oranına çıktığını ifade etti. Sermaye yeterlilik rasyosu %18 seviyesinde kalarak sektörün sağlıklı bir yapıda olduğunu gösterdi. NPL takip oranının %1,8 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, Türk bankacılık sektörünün sürdürülebilir ve dengeli bir bilanço yapısına sahip olduğunu vurguladı.

Finansmanın Geleceği ve İleriye Dönük Beklentiler

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dış tasarrufları ülkeye çekerek finansmanın artırılması gerektiğini ifade etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025'te faizlerin düşmesiyle birlikte selektif kredilerin devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, maliyet krizlerine dikkat çekerek, Türk bankacılık sektörünün potansiyelini olumlu gördü.

Sürdürülebilirlik: Bir Zorunluluk

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, sürdürülebilirlik konusunun bankacılık sektörü açısında bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. Bu konuda atılacak adımlar, ekolojik dengeyi korumanın yanı sıra ekonomik büyümeyi de destekleyecektir.

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde "Bankacılığın Geleceği" paneli gerçekleştirildi. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür panelde konuşma yaptı.

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde "Bankacılığın Geleceği" paneli gerçekleştirildi. Akbank Genel Müdürü Kaan Gür panelde konuşma yaptı.