Finish bulaşık makinesi deterjanları yüzde 30 indirimli satışa çıkartıldı! 153 TL’den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor

Deterjan söz konusu olduğu zaman özellikle gün geçtikçe artışa geçmiş olan bulaşık makinesi deterjanlarında vatandaşlar indirim kovalamaya devam ediyor. Tam bu noktada farklı farklı marketler indirim kampanyalarına imza atıyor, CarrefourSA marketler de başlatmış olduğu %30 oranında indirim kampanyasıyla 153 TL’den başlayan fiyatlarla bulaşık makinesi kapsüllerini satışa çıkarttı. Finish Quantum bulaşık makinesi deterjanı satın almak isteyen vatandaşlar CarrefourSA marketlere akın etti. Hem CarrefourSA marketlerde hem de CarrefourSA online markette geçerli olacak bu kampanya için CarrefourSA karta sahip olmanız yeterli. İşte CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu indirimli bulaşık makinesi deterjanı satışları...

FINISH QUANTUM ULTİMATE PLUS BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI KAPSÜLLERİ İNDİRİMLİ SATIŞTA

CarrefourSA marketler üç farklı bulaşık makinesi deterjanı kapsülünü %30 indirimli şekilde satışa çıkarttı. Bulaşık makinesi deterjanı denildiği zaman vatandaşların sıklıkla kullandığı Finish Quantum Ultimate kapsül deterjanını, CarrefourSA karta sahip olanlar uygun fiyatlara satın alabilecek. Başlatılan bu kampanya doğrultusunda Finish Quantum Ultimate Plus 20 kapsül bulaşık makinesi deterjanı %30 indirimli 219,90 TL’den 153,90 3 TL’ye, Finish Quantum Ultimate Plus 40 kapsül %30 indirimle 414,90 TL'den 290,43 TL'ye ve son olarak Finish Quantum Ultimate Plus 60 kapsül %30 indirimle 576,90 TL'den 403,83 TL'ye düşecek.





CARREFOURSA MARKETLER DETARJAN İNDİRİMİNDEKİ DİĞER ÜRÜNLER