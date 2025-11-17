Fırat EDAŞ'tan Kış Hazırlığı: Doğu Anadolu'da 7/24 Kesintisiz Enerji

Fırat EDAŞ, Doğu Anadolu'da 589 personel, 200 araç, 2 mobil trafo ve 100 mobil jeneratör ile zorlu kış koşullarına karşı 7/24 kesintisiz enerji sağlamak için hazır.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:04
Saha ekipleri ve operasyon ağıyla enerji güvenliği

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Doğu Anadolu Bölgesi'nde zorlu mevsim koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Bölge genelinde sahadaki tüm ekip ve ekipman gücüyle kesintisiz enerji sağlamak için koordineli çalışmalar yürütülüyor.

Yapılan açıklamaya göre; bölge genelinde 589 arıza, onarım ve bakım çalışanı, 200 araç, 2 mobil trafo ve 100 mobil jeneratör ile 7/24 görev başında olan şirket, geniş operasyon ağı sayesinde enerji sürekliliğini güvence altına alıyor.

Fırat EDAŞ yetkilileri, en zorlu hava koşullarında dahi abonelere güvenli ve sürdürülebilir enerji ulaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

"Fırat EDAŞ olarak önceliğimiz, mevsim koşulları ne olursa olsun enerjinin sürekliliğini sağlamak. Bölgemiz coğrafi yapısı ve iklim koşulları açısından zorlu bir bölge olsa da saha ekiplerimizin özverili çalışmaları ve güçlü operasyon altyapımız sayesinde vatandaşlarımızın yaşam konforunu kesintisiz enerjiyle desteklemeye devam ediyoruz. Kış aylarına yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık; olası riskleri önceden tespit ederek gerekli bakım ve güçlendirme çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirdik. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi bu kış da bölge halkına güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir enerji sunmak" ifadelerine yer verildi.

