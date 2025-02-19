Fitch: ABD'nin Yeni Çelik ve Alüminyum Tarifeleri Emtia Piyasalarında Dalgalanmayı Artıracak

Fitch Ratings, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin emtia piyasalarında dalgalanmayı artıracağı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:57
Fitch: ABD'nin Yeni Çelik ve Alüminyum Tarifeleri Emtia Piyasalarında Dalgalanmayı Artıracak

Fitch Ratings'ten Önemli Değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerinin emtia piyasalarındaki oynaklığı artıracağını açıkladı. Fitch, bu tarife politikasının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Yeni Tarife Politikaları

Açıklamada, ABD'nin 12 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere çelik ve alüminyum ithalatında muafiyet ve kota sistemini kaldırmayı, çeliğe yüzde 25'lik tam gümrük vergisini ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisini %10'dan %25'e çıkarmayı planladığına dikkat çekildi. Ayrıca, ABD'nin Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatın çoğuna da gümrük vergisi uygulayacağı ifade edildi.

Alüminyum Piyasasında Beklentiler

ABD'nin iç tüketiminin büyük ölçüde alüminyum ithalatına bağımlı olduğu belirtilirken, bu ithalatın yaklaşık %70'inin Kanada'dan yapıldığı vurgulandı. Bu nedenle, en fazla alüminyum piyasasının etkilenmesi bekleniyor. Tarifelerin, ABD'de alüminyum fiyatlarını artırması muhtemel.

İthalat ve İhracat Açıları

Ayrıca, Kanada'nın ABD politikalarını dengelemek üzere Avrupa'ya alüminyum ihracatını artırabileceği ifade edilse de, küresel arz ve talep üzerinde büyük bir etki yaratması beklenmiyor.

Uzun Süreli Etkiler

Geçmiş tarifelerin, ABD alüminyum üretimini etkili bir şekilde artırmadığına dikkat çekilirken, bu tarifelerin uzun vadede otomobil ve içecek kutusu üreticileri gibi alüminyum kullanan sektörlerin karları üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.

Yerel Üretim ve İthalat İlişkisi

Fitch'in değerlendirmelerine göre, ABD hala net çelik ithalatçısı. Yurt içi kapasite artırılırken, ülke talebi karşılamak için en büyük tedarikçileri olan Kanada, Meksika ve Güney Kore'den ithalata güvenmeye devam edecek.

Avrupa Üzerindeki Etkiler

Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'nin çelik ihracatında ikinci sırada yer aldığına dikkat çekilirken, daha önce tanınan tarife muafiyetlerinin kaldırılmasının Avrupalı çelik üreticilerinin karlılığını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Daha Geniş Emtia Grubu Üzerindeki Etki

Sonuç olarak, agresif ABD ticaret politikalarının küresel ekonomi ve Çin'in büyümesi üzerinde baskı oluşturarak, petrol, baz metaller ve kimyasallar dahil daha geniş bir emtia grubuna yönelik uzun vadeli talebi etkileyebileceği öngörülüyor.

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