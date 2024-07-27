Fitch, Azerbaycan'ın Kredi Notunu Yükseltti

Fitch Ratings, Azerbaycan'ın Kredi Notunu Yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu 'BB+'dan 'BBB-'ye çıkararak not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Değerlendirme

Fitch Ratings, Azerbaycan ekonomisi hakkında yaptığı değerlendirmeyi paylaştı. Açıklamada, ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun yükseltilmesinin arkasında yatan etkenler arasında güçlü dış bilançosu, devam eden cari ve mali fazlaları, azalan döviz kırılganlığı, düşük kamu borcu ve gelişen para politikası olduğu belirtildi.

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Tahminleri

Azerbaycan'da yıllık enflasyonun, bu yılın ilk yarısında merkez bankasının %4'lük hedefinin altında kalması ve ortalama %3,5 olması bekleniyor. Ayrıca, ekonomik büyümenin petrol üretimindeki düşüşün yavaşlaması ve Karabağ'ın yeniden inşasının olumlu etkileriyle %3,2 seviyesine yükselebileceği öngörülüyor. Ancak, Büyümenin 2025'te %2,7'ye ve 2026'da %2,3'e gerileyerek yavaşlayacağı tahmin ediliyor.