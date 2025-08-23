Fitch, İngiltere'nin Kredi Notunu AA- Olarak Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu AA- olarak teyit etti ve not görünümünü durağan olarak belirledi.

Fitch'in Değerlendirmesi

Açıklamada, İngiltere notunun güçlü yönleri olarak ülkenin yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomi yapısı, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü gösterildi. Bununla birlikte açıklamada, ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna dikkat çekildi.

Büyüme ve İşgücü

Fitch, İngiltere için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesini 2025 ve 2026'da yüzde 1,2 olarak öngördü. Kuruluş bu tahmini, kısmen işgücü piyasasının daha da soğumasını yansıtacak şekilde açıkladı. Küresel belirsizlik ve zayıf dış talebin yatırım büyümesini yavaşlatacağı belirtildi.

Enflasyon Beklentileri

Açıklamada, Temmuzda yüzde 3,8'e yükselen enflasyonun, ücret enflasyonunun azalması ve yılın üçüncü çeyreğinde enerji fiyat tavanının yüzde 7 düşmesiyle 2025 sonunda yüzde 2,8'e gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi. Ancak kurum, son dönemde enflasyon beklentilerindeki artışa dikkat çekerek risklerin yukarı yönlü olduğunu vurguladı. Enflasyonun daha sonra kademeli olarak düşeceği ve 2026-2027'de ortalama yüzde 2,2 ile İngiltere Merkez Bankası hedefinin biraz üzerinde kalacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kamu Borcu ve Para Politikası

Fitch, yüksek borcun mali alanı kısıtladığını belirterek genel kamu borcunun 2025'te GSYH'nin yüzde 103,8'ine, 2027 sonunda yüzde 106'sına yükseleceğini öngördü. Politika faizleriyle ilgili varsayımlarda ise kurum, politika faizinin 2025 sonu itibarıyla 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75'e çekileceğini ve 2027'de yüzde 3'e indirileceğini, bunun nötr faiz oranına paralel olacağını belirtti.

Fitch'in açıklaması, İngiltere ekonomisinin güçlü yapısal unsurlarını ve aynı zamanda yüksek borç düzeyinin yarattığı riskleri birlikte vurgulayan kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.