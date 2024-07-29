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Fitch Ratings, Fed'den İki Faiz İndirimi Bekliyor

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Ekonomik yavaşlama ve belirsizlikler artıyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:12
Fitch Ratings, Fed'den İki Faiz İndirimi Bekliyor

Fitch Ratings'ten ABD Ekonomisine Dair Öngörüler

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023 yılı içerisinde iki kez faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor.

Ekonomide Yavaşlama İşaretleri

Yapılan analizde, ABD'de artan siyasal ve jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik yavaşlamayı tetiklediği ifade ediliyor. Özellikle 2023 içerisinde gerçekleştirilen faiz artırımlarının, iş gücü piyasası ve talep üzerinde etkiler göstermeye başladığı belirtiliyor.

Siyasi Belirsizlikler ve Jeopolitik Riskler

Uzmanlar, ABD'de hala yüksek bir belirsizlik ortamının bulunduğunu ve jeopolitik risklerin devam ettiğini vurguladı. Bu belirsizlikler, zayıf kredi büyümesi ve yavaşlayan tüketici harcamalarıyla birlikte ekonomik yavaşlama belirtileri gösteriyor.

Fed'in Faiz Politikasındaki Değişim

Bunun yaninda, Fed'in bu yıl içerisinde planladığı iki faiz indiriminin gerçekleştirileceği öngörülüyor. Analizde, enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu yöndeki yatırımcı beklentilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Küresel Siyasi Gelişmeler

Ekonomik belirsizliklerin sadece ABD ile sınırlı olmadığını, Fransa, İngiltere, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika gibi büyük ekonomilerde de siyasi kaygıların mevcut olduğu ifade edildi. Analizde, "Bu ülkelerde, Meksika hariç, tüm seçimlerde iktidardaki partiler, ya oyun bir bölümünü kaybetti ya da tamamen yenildi" denildi. Kasım ayındaki ABD seçimleri, küresel kredi politikaları bakımından kritik bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

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