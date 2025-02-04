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Fitch Ratings Türkiye'nin Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: 2026 Hedefi Yüzde 18

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales, Türkiye'nin enflasyon hedeflerini yıl sonu için yüzde 23, 2026 sonu için yüzde 18 olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:11
Fitch Ratings Türkiye'nin Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: 2026 Hedefi Yüzde 18

Fitch'ten Türkiye'nin Ekonomik Beklentileri

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin enflasyon süreci ve ekonomik politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ifade eden Morales, bu yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirtti.

Kredi Notu ve Değerlendirmeler

Morales, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu BB- ve not görünümünü durağan olarak teyit etmesinin ardından, bu kararın nedenlerini AA muhabirine aktardı. Türkiye'nin cari işlemler açığı ve uluslararası rezervlerdeki iyileşme sürecine dikkat çeken Morales, kur korumalı mevduatların azalmasının yanı sıra, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşeceğini vurguladı.

Para Politikası Üzerindeki Etkiler

Yüksek enflasyonun Türkiye için önemli bir zorluk teşkil ettiğini ifade eden Morales, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin devam edeceğini ve yıl sonu politika faizinin yüzde 28, 2026 sonunda ise yüzde 21 olacağına dair öngörüde bulundu.

Politika Tutarlılığı ve Asgari Ücret Artışı

Morales, bu yıl politika tutarlılığındaki iyileşmenin izleneceğini belirtti. Merkez Bankası'nın geçen yıl aralıkta başlattığı gevşeme döngüsünün devam etme ihtimalinin olduğunu ifade eden Morales, bu yıl yapılan ılımlı asgari ücret artışının enflasyonu düşürme çabalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Dış Rezervlerin Güçlendirilmesi

Morales, Türkiye'nin dış rezervlerinin güçlendirilmesi ve dış finansman gereksinimlerinin azalmasının kritik olduğunu dile getirdi. Geçen yıl uluslararası rezervlerdeki iyileşmenin beklenmedik şekilde olumlu olduğunu belirten Morales, gelecekte daha fazla desteklemenin önemli olduğunu vurguladı.

Portföy Yatırımlarında Artış Beklentisi

Morales, Türkiye'nin mevcut politikalarını sürdürmesi durumunda portföy yatırımlarında artış beklediklerini söyledi. Ancak doğrudan yabancı yatırım süreçlerinin karmaşık olduğunu, makro çevrenin yanı sıra kurumsal kaygıların da yatırım kararlarını etkilediğini belirtti.

Yatırım Derecesine Erişme Umutları

Türkiye'nin yeniden “yatırım yapılabilir” notuna erişmesi için enflasyonun düşürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Morales, makroekonomik istikrarın sağlanmasının kritik bir faktör olduğuna dikkat çekti.

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