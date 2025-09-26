FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Ağustos'ta 100,33'e Geriledi

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Ağustos Verileri: 100,33

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), ağustos ayında bir önceki aya göre 0,32 puan azalarak 100,33 seviyesine geriledi. FKB'nin eylül bülteni, hem aylık değişimleri hem de eylül beklenti anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Enflasyon Beklentisi ve Beklenti Anketi

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi eylül sonuçlarına göre, eylül ayı enflasyon beklentisi 2,08 olarak tahmin edildi. Bülten, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiğini ve beklentilerin durağan, istikrarlı bir patikada seyrettiğini vurguladı.

Endeksin Zaman İçindeki Seyri

Endeksin trendine bakıldığında, 2024 yılının son 6 aylık döneminde (Ağustos hariç) artış eğilimi görülürken, Ocak 2025'te 3,09 puanlık azalış yaşandı. Şubat 2025'te endeks 2,78 puan artarak 100,68, mart ayında 0,77 puan artarak 101,45e ulaştı. Nisan ayında 0,70 puan azalarak 100,75 oldu. Mayıs ayında 0,79 puan yükselip 101,54e çıkan endeks, haziran ayında 0,79 puan azalarak 100,75, temmuzda 0,10 puan azalarak 100,65 değerini aldı. Son olarak ağustosta 0,32 puanlık düşüşle 100,33 seviyesine geriledi.

Ağustos ayı değeri, 2024'ün en yüksek değeri olan aralık değeri 100,99'un altında; 2024 yılı ortalaması 99,34'ün üzerinde ve bu yılın ilk 6 ayı ortalaması 100,51'in altında yer aldı.

Alt Bileşenler

Endeksin alt bileşenleri incelendiğinde, faktoring endeksi Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,31 puan azalarak 100,66 değerini aldı. Finansal kiralama endeksi 0,09 puan azalarak 104,15, finansman endeksi ise 0,58 puan azalarak 96,16 seviyesini gördü.

GSYH Büyüme Beklentileri

FKB Beklenti Anketi kapsamında katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, yıl sonu için eylülde ağustos ayına göre 0,23 puan artarak %3,12, 2026 yıl sonu için 0,09 puan artarak %3,60 oldu. Bu beklentiler, OVP'nin sırasıyla %3,3 ve %3,8 ile IMF'nin sırasıyla %3 ve %3,3 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında; katılımcıların beklentisi 2025 ve 2026 yıl sonu için OVP'nin altında, IMF'nin ise üzerinde yer aldı.

Akademik Değerlendirme

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Endeksi Akademik Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin eylül ayında sınırlı bir gerileme göstermesine rağmen 100 puanın üzerinde kalmasının genel seyirdeki istikrarı işaret ettiğini belirtti. Şeker, enflasyon beklentilerinin durağanlaşmasının ve büyüme tahminlerinin IMF öngörülerinin üzerinde olmasının ekonomik görünüm açısından temkinli bir iyimserlik sunduğunu ifade etti. Endeksin dalgalı ancak önemli sapmalar içermeyen hareketinin makroekonomik dengeli tabloyu desteklediği vurgulandı.