Forbes Türkiye'nin 2023 Girişim 50 Araştırması Açıklandı

Forbes Türkiye'den Girişim 50 Raporu

Forbes Türkiye, 2023 yılına ait "Girişim 50" araştırmasını duyurdu. Listede yer alan en başarılı girişimler arasında Colendi, DgPays, Midas, Sipay, Param, Arf, Picus Security, EasyCep, Züber ve Grand Games yer almakta.

Toplam Varlık ve Yatırım Miktarı

Bu girişimlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar olarak kaydedildi. Forbes Türkiye, bu araştırma ile Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geleceğin unicorn adaylarını öne çıkarmayı hedefliyor.

Girişim 50 Endeksi

İlk kez 2019'da açıklanan Girişim 50 araştırması, girişimlerin finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları yatırımlar gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu yıl, girişim ekosisteminin önde gelen isimleri ile özel sermaye ve risk sermayesi fonu yöneticilerinin önerileri doğrultusunda 200'e yakın şirket araştırmaya dahil edildi.

Türk Girişimcilik Ekosisteminin Toparlanması

2023 yılı, zorlu bir süreçten geçmesine rağmen, Türk girişimcilik ekosisteminin 2024'te fintech ve mobil oyun sektörlerinin liderliğinde hızlı bir toparlanma yaşaması bekleniyor. Startup Watch verilerine göre, 2023'te toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi ve işlem sayısı %31 artarak 469'a ulaştı. 2024 yılı, halka arzlar, satın almalar ve çıkışlar açısından bir fırsatlar yılı olarak öne çıkıyor.

Fintech ve Oyun Sektöründeki Hareketlilik

2023 yılı içerisinde oyun sektöründe 22 büyük yatırım gerçekleşti ve yatırımcıların ilgisi artarken, yeni unicornların çoğunlukla fintech sektöründen çıkacağının işaretleri belirginleşti. Bu yıl dikkat çeken gelişmeler arasında, Kazak fintech devi Kaspi.kz'in Hepsiburada'nın %65,4'lük hissesini 1,1 milyar dolara satın alması yer alıyor. Ayrıca, yerli girişim Obilet'in çoğunluk hisseleri Fransız BlaBlaCar'a devir edilirken, Paynet de Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı.

Girişim 50'nin Başarılı İsimleri

Forbes Türkiye'nın yaptığı açıklamada, Girişim 50 listesinde yer alan girişimlerin gelecekte yüksek değerlemelere ulaşacağı ve önemli çıkış hikayeleri yazacağı ifade edildi. 2012 yılında kurulmuş olan Colendi, dijital banka lisansı da alarak listenin zirvesinde yer aldı. Ardından DgPays ve Midas gelerek inovatif finansal teknolojiler alanındaki başarıları ile dikkat çekmeyi başardılar. Girişim 50'de yer alan şirket, toplamda 7,362 kişiye istihdam sağlıyor.