Ford, Almanya'daki İştirakine 4,4 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Ford, Almanya'daki iştiraki Ford-Werke GmbH için 4,4 milyar avro destek sunarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:49
Ford, Almanya'daki İştirakine 4,4 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Ford'dan Almanya'ya 4,4 Milyar Avro Destek

ABD'li otomotiv devi Ford, mali sıkıntı çeken Almanya'daki iştiraki Ford-Werke GmbH'ye 4,4 milyar avro sunarak önemli bir adım atacak. Bu destek, şirketin borçlarını azaltmasına, devam eden yeniden yapılandırmalarına destek olmasına ve rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacak.

Yenilikçi Dönüşüm

Ford Motor Başkan Yardımcısı John Lawler, yeni sermaye ile Avrupa’daki işlerinin dönüşümünü hızlandıracaklarını ve yeni ürün yelpazesi ile rekabetçiliklerini güçlendireceklerini belirtti. Lawler, "Avrupa'da başarılı olmak için yapıların basitleştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması önem taşıyor,” dedi.

Avrupa'daki Zorluklar

Ford'un açıklamalarından yola çıkarak, otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ile mücadele ettiğini belirtmek gerekir. Özellikle Çin ve Avrupa'dan gelen talep daralması ile birlikte, üreticilerin maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için yoğun baskılar altında olduğu görülüyor.

Çin ve ABD'den Gelen Rekabet

Son yıllarda çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD merkezli üreticilerden geldiği tartışma konusu olurken, bu durum Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarmalar ve fabrikaların kapatılması gibi sert kararlar almasına neden oldu. Öte yandan, otomotiv sektörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile de başa çıkmaya çalışıyor.

İşten Çıkarım Planları

Ford, Kasım 2024 itibarıyla, Almanya'da 2 bin 900 olmak üzere 2027'nin sonuna kadar Avrupa genelinde yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

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