Ford, Avrupa'da 4 Bin Çalışanını İşten Çıkarıyor

Ford Avrupa'daki İstihdamda Kısıntıya Gidiyor

Ford Motor, maliyetlerini düşürebilmek ve rekabet edebilirliğini artırmak adına Avrupa'daki iş gücünde önemli bir değişiklik yapma kararı aldı. Şirket, 4 bin çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı.

Rekabet ve Elektrifikasyon Etkisi

Açıklamada, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyona yönelik kayması ve artan rekabetin, Ford'un Avrupa operasyonları üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekildi. Ford, 2027 yılına kadar Avrupa'daki iş gücünü azaltarak bu yapısal değişimi gerçekleştirecek.

Almanya ve Birleşik Krallık'ı Etkileyecek

İşten çıkarmaların öncelikle Almanya ve Birleşik Krallık’taki çalışanları etkileyeceği belirtildi. Zayıf talep ve ekonomik zorluklar nedeniyle, Ford'un elektrikli araç üretim planlarının da yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Kısa Çalışma Günleri Gelebilir

Ayrıca, 2025'in ilk çeyreğinde Köln fabrikasında ek kısa çalışma günleri uygulanabileceği açıklandı. Şirket, Avrupa'da önemli mali zorluklarla ve karbondioksit düzenlemeleri ile başa çıkmak için işbirliği yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ford'un Avrupa'ya Bağlılığı

Ford'un Avrupa pazarındaki varlığını sürdürmek adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiği de ifade edildi. Son dört yılda, Avrupa'daki operasyonlarını dönüştürmek, çalışanlarını yeniden eğitmek ve yeni nesil elektrikli araçlar üretmek için çaba harcandığı hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.