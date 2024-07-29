Ford, Yeni Puma Modelini Türkiye'ye Tanıttı

Ford Yeni Puma ile Türkiye Pazarında

Ford, Avrupa'da popüler olan yeni Puma modelini Türkiye'de tanıttı. Yüksek teknoloji ve şık tasarım ile donatılan bu araç, şehir içindeki sürüşü kolaylaştırarak beş kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak genişlikte bir bagaj alanı sunuyor.

Gelişmiş İç Mekan Özellikleri

Yeni Puma, modern bir iç mekan ile geliyor. Gelişmiş dijital gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, sürücülerin ihtiyacı olan bilgilere hızlı erişim sağlarken, az sayıda fiziksel tuş ile kullanım kolaylığı sunuyor.

Sürüş Konforu ve Güvenlik

Puma'nın akıllı hız kontrol sistemi, sürüşü daha doğal hale getiriyor. Ayrıca, 360 derece kamera sistemi ve LED farlar ile güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Bağlanabilirlik Özellikleri

Ford'un FordPass uygulaması ile kullanıcılar, araçlarını uzaktan kontrol edebiliyor ve araçla ilgili güncel bilgilere erişebiliyor. Bu özellik, sürücülere ekstra bir konfor sağlıyor.

Motor Performansı

Yeni Puma, 125 ve 155 beygir gücündeki mild hibrit motor seçenekleri sunuyor. Bu motorlar, hem hız hem de yakıt ekonomisi açısından optimize edilmiştir.

Farklı Modeller ve Fiyatlandırma

Puma, Titanium ve ST-Line X olmak üzere iki farklı model seçeneği ile sunuluyor. Yeni Puma'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 464 bin 100 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Ford'un sunduğu yeni Puma, konfor, güvenlik ve teknoloji arayan sürücüler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.