Fuzul Topraktan Yeni Esenler Projesi Tanıtıldı

Fuzul Topraktan'tan Yeni Esenler Projesinin Tanıtımı

Fuzul Topraktan, düzenlediği etkinlikte Yeni Esenler projesini tanıttı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yatırımcılara yönelik bu projeyle önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Projeye Dair Detaylar

Fuzul Topraktan tarafından geliştirilen projenin, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi kapsamındaki ilk aşaması, toprak yatırımı ile başlayacak. Yatırımcılar, inşaat maliyetini taksitlerle ödeyerek konut sahibi olabilecekler. Proje, Selçuklu mimarisi ile tasarlanmış ve toplamda 62 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip.

Yeni Esenler projesi, 4 farklı blokta toplam 390 konut sunarken, 2+1'den 4+1'e kadar çeşitli daire seçenekleri mevcuttur. Projenin arsa payı, 2 milyon liradan başlayan peşinatlarla satışa sunuluyor.

Ödeme Planları ve Teslim Süreci

Projede, 24 aya varan vade imkanı sunulmakta ve inşaatın sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor. Dairelerin teslimi ise, inşaat başlangıcından itibaren 36 ay içinde gerçekleştirilecek.

Sosyal ve Ticari İmkanlar

Proje, yatırımcılarına geniş sosyal alanlar, yüzme havuzu, spor alanları ve çocuk oyun parkı gibi olanaklar sunuyor. Ulaşım noktalarına ve önemli ticaret merkezlerine yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Başakşehir'in Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Tanıtım etkinliği sırasında, Fuzul Topraktan'ın ilk projesi olan Başakşehir'in temel atma töreni de canlı bağlantı ile gerçekleştirilmiştir. Faruk Akbal, bu projenin inşaat başlangıcının mutluluğunu paylaştı.

Akbal, "Ev sahibi olmak isteyenler için alternatif bir model hayata geçirdik. 1500'ün üzerinde konut arzı gerçekleştirdik ve 1100 konutun arsa payını sattık. Yatırımcılarımızın talepleri doğrultusunda 1 yıl içinde 6 proje geliştirdik," şeklinde konuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın görüşlerine yer verildi.